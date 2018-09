Brazaletes negros por Nerea y Martina

Brazaletes por el parricidio

Los jugadores del Villarreal se unieron al dolor de la familia de las dos niñas asesinadas por su padre el pasado martes en Castellón, Martina y Nerea, de 2 y 6 años. Los de Javier Calleja lucieron brazaletes negros en señal de luto por las inocentes víctimas.

Calor asfixiante

Bilbao parecía ayer Sevilla. El calor en la capital vizcaína era impropio de las fechas avanzadas de septiembre y muy distante de lo que suele ser habitual: 28 grados a la hora del partido. Sofocante.

Roig, en Cersaie

El Villarreal contó con una importante baja en San Mamés, no en el once, pero sí en el palco, puesto que el presidente no pudo viajar a Bilbao por motivos de agenda, ya que se encontraba en la feria de la cerámica de Bolonia. La representación del club estuvo a cargo del vicepresidente y del consejero delegado, José Manuel Llaneza y Roig Negueroles, respectivamente, junto al consejero Pascual Ibáñez y el embajador del club groguet, Marcos Senna.

Visita a JaJoan

Precisamente, Senna fue el encargado de rendir visita a la tienda de la firma de moda JaJoan, partner oficial del Villarreal y encargada de los trajes de calle de los futbolistas amarillos, en Bilbao.

El chef Carmona

Habitual siempre en las visitas al País Vasco, el Villarreal recibió la visita del chef Toni Carmona, quien regenta un prestigioso restaurante en Durango y pronto abrirá un hotel y un nuevo emporio gastronómico en Vizcaya.