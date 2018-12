El brindis de Llaneza

El Villarreal concluye el 2018 en puestos de descenso. Una situación no acorde a la realidad de un club con 136 millones de presupuesto. Pero el éxito o el fracaso en el fútbol no solo es cuestión de números, porque si así fuera el Madrid sería líder y no cuarto, y el Barça no caería eliminado, como ha pasado los últimos años, tan pronto en la Champions, o el Eibar, Huesca, Leganés, Getafe o Rayo, posiblemente, no estarían en Primera. El Villarreal es un ejemplo también. Una ciudad tan pequeña, de una provincia en la que en tantas ocasiones nos sentimos olvidados, tanto desde Valencia como desde Madrid, no podría soñar con tener un club con un proyecto semejante. Y si ha sido un habitual de competiciones europeas en las últimas dos décadas es porque su gestión ha sido ejemplar y porque tiene un trío de dirigentes que viven el fútbol con pasión, a veces, quizá, hasta demasiada. El sábado, en la Ciudad Deportiva de Paterna había más gente en el palco del Villarreal que personas relacionadas con el Valencia, anfitrión y representado por Tendillo, mientras el Villarreal tenía a su presidente y vicepresidente, al consejero delegado y al entrenador del primer equipo.

Las cosas para el Villarreal siempre son más difíciles que para otros clubs con mas repercusión social y mediática. Muchas veces cuento la anécdota de cuando en la anterior etapa de Canal 9 acudía invitado a alguno de los programas para comentar la actualidad del club amarillo y acababa sintiéndome como el telonero, hablando un par de minutos del Villarreal y dejando paso luego al Valencia, que se llevaba todo el peso. Casi hasta molestaba. La suerte es que Fernando Roig y su gente pelean a muerte para que su club sea respetado.

Nunca olvido el descenso de 2012. En ocasiones creo que fue hasta positivo porque todos aprendimos a valorar más lo conseguido y a erradicar un mal de altura que yo siempre he considerado como negativo, porque el Villarreal no es el Sevilla, ni Betis, ni Valencia ni Athletic... Aquí hay que remar mucho más. La historia sirve, y esta es muy reciente, para recordar lo que puede pasar en el futuro.

La crisis del Villarreal es coyuntural, no estructural. El club tiene unas bases sólidas, una economía admirable y una creencia firme en su cantera y en su idea. Y eso es más importante, errores al margen, que un problema puntual deportivo. Cuántas veces he escuchado que el tradicional brindis de Llaneza por los 45 puntos era una acción de falsa humildad. Incluso, reconozco, que en ocasiones me parecía hasta fuera de lugar. El espíritu del vicepresidente no era otro que recordar los orígenes y poner los pies en el suelo, porque él ha vivido el otro Villarreal en sus carnes. Este año, si Llaneza me lo permite, me sumaré a ese brindis cuando se logre la salvación.

Mientras, el presidente no oculta su preocupación, pero en lugar de lamentarse se ha puesto a trabajar para enderezar el rumbo. En el 2012 no se reaccionó a tiempo, posiblemente por el convencimiento de que no podía pasar lo que ocurrió. En el 2019, el club ha puesto toda su maquinaria a funcionar para enmendar errores. Se producirán salidas y, en proporción a ellas, incorporaciones.

REFUERZOS A LA VISTA

El club ha efectuado una fuerte inversión en reforzar posiciones que se consideraban débiles como el ataque. A veces, incluso, haciendo las cosas bien puede que todo te salga al revés. En mi opinión, el Villarreal tiene muy buenos jugadores, pero una plantilla desequilibrada en algunos puestos. Ya he expresado mi opinión sobre las deficiencias en la parcela ancha e, incluso, en la defensa, motivada por algunas situaciones muy complicadas que no se resolvieron en su momento, como el tema Bruno, del que pueden haber respuestas o decisiones en las próximas semanas. Roig Negueroles sabe que se necesita una remodelación del plantel a corto y medio plazo... y llegará.

En una situación como la que vive el Villarreal solo queda el camino de trabajar y trabajar y rectificar sobre la marcha. Para el resto, remar y remar, porque, repito, el Villarreal no posee la fuerza social y mediática de otros clubs. Y si eres ya pequeño, todo lo que sea dividir tu fuerza te debilita. Una cuestión es la crítica constructiva, que te hace grande, y otra la destructiva, que no aporta nunca nada y mina tu potencial. En el brindis de Llaneza, allí estaré. Mientras, no queda otra que apretar los dientes, trabajar y sumar... y preparar la copa para brindar por un año mas en Primera. ¡Feliz Navidad!

