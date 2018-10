Bruyneel, extécnico de Armstrong, suspendido de por vida

Como si se tratase de una herida abierta que nunca cicatriza y que de vez en cuando supura, el caso Lance Armstrong nunca se acaba de cerrar y los recursos todavía afloran en tribunales, como el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que acaba de condenar de por vida a dos de los más asiduos colaboradores del excorredor estadounidense, como eran su técnico y exciclista (Johan Bruyneel) y su médico (el vasco Pedro Celaya). Asimismo, su preparador físico (el valenciano Pepe Martí) ha sido sancionado con 15 años de inactividad. Ninguno de ellos podrá tener relación ni con el ciclismo ni con el deporte profesional nunca más -o en muchos años como es el caso de Martí-, aunque Bruyneel, belga de nacimiento y residente en Madrid, publicó el miércoles por la noche una carta en sus cuentas personales de las redes sociales dando su punto de vista al respecto y defendiendo un ciclismo, a su juicio diferente al de su época, que se practica profesionalmente en la actualidad.

Bruyneel fue el director de Armstrong en su época de oro, en los siete Tours que ganó y que luego le retiraron, en lo que se ha catalogado como el viaje a ninguna parte del tejano. En el 2012, Armstrong fue desposeído de todas sus victorias entre 1999 y el 2005. Solo conservó, entre los pocos títulos que salvó, el campeonato del mundo que conquistó en Oslo, en 1993. Inicialmente, Bruyneel recibió un castigo de 10 años por haber dirigido a Armstrong en los equipos US Postal y Discovery Channel. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA, en castellano y WADA, en inglés) no se conformó con esta sanción y la apeló. Ahora, unos cuantos años después, el TAS decidió suspenderlo de por vida dando la razón al organismo antidopaje mundial.

Open Letter From Johan Bruyneel pic.twitter.com/BvJDARqCYP — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) 24 de octubre de 2018

Según el TAS, "no hay razones para no aplicar a Bruyneel la sanción de por vida ya que participó activamente en el dopaje sistemático en ciclismo durante varios años". En una carta abierta, que Bruyneel ha publicado en las redes sociales, el que fuera corredor del ONCE, entre otros equipos, y luego amigo y técnico de Armstrong, reconoce y "acepta completamente los muchos errores en el pasado". "Hay muchas cosas que me gustaría haber hecho de manera diferente y hay ciertos actos que lamento profundamente. El periodo en el que viví como corredor y luego como director deportivo fue muy distinto al que se vive en la actualidad. Todos éramos niños de nuestro tiempo y las trampas y las tentaciones formaban parte de la cultura de otros tiempos y no siempre tomamos las decisiones correctas".

JERSEY AMARILLO EN 1995



Bruyneel, que ahora tiene 54 años, vive en Madrid, después de haber estado unos años en Londres. En su etapa de corredor, a las órdenes de Manolo Saiz (luego implicado en la operación Puerto) ganó, principalmente, dos etapas del Tour, la más famosa la que consiguió tras un fantástico ataque de Miguel Induráin, en Lieja, en la ronda francesa de 1995. Bruyneel fue el único corredor del pelotón del Tour que aguantó la rueda del campeón navarro, al que batió en la llegada. Vistió el jersey amarillo por un día.

"A pesar de la sentencia del TAS, mantengo firmemente mi posición de que la USADA (la agencia estadounidense antidopaje, que lo castigó inicialmente) no tiene ningún poder para iniciar un procedimiento contra mí y, por lo tanto, no me pueden suspender", apela Bruyneel por el hecho de ser súbdito belga y no ciudadano estadounidense. "Mis objetivos y deseos siempre han sido contribuir y ayudar a que el ciclismo crezca y mejorarlo", concluye.