El Burriana derriba al Muro en los penaltis y jugará por el ascenso a Tercera contra el Benicarló

El CD Burriana vuelve a estar a 90 minutos de regresar a una Tercera División de la que está ausente desde 2013. El equipo de Óscar Calleja tuvo que emplearse a fondo para eliminar a un Muro contestón, al que doblegó en los penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y vencer 2-4 en los penaltis. Un encuentro que tuvo alternativas pero en el que los celestes fueron los que más se acercaron a la victoria durante los 90 minutos. La suerte de las penas máximas decantó el triunfo para los celestes, que ahora se jugarán el subir de categoría ante otro equipo provincial, el CD Benicarló.

El cuadro de la Plana Baixa comenzó muy enchufado y en el minuto 17 recogió los frutos con un gol de Iván Fandos al culminar una contra perfecta.

Sin embargo, el Muro no bajó los brazos y Marc García tuvo que emplearse a fondo para mantener a los suyos por delante en el marcador. No obstante, no pudo abortar el testarazo de Torrella con el que colocó el empate en el marcador. En la segunda parte el ritmo del choque decayó pero el Burriana, en especial en la recta final del duelo, tuvo diversas ocasiones para llevarse el gato al agua, las más claras las de Soriano, que rechazó Otón, y de Rubén Fonte, pero su disparo rozó la cepa del palo en el descuento.

Los penaltis iban a decidir el pase a la gran final y ahí los burrianenses no fallaron, cuatro lanzamientos, cuatro goles, obra de Carlos Álvarez, Pablo Soriano, Rubén Fonte y el definitivo de Pablo Picó. Marc también se disfrazó de héroe parando el tiro de Alberto y Torrella puso en bandeja el pase al mandar su lanzamiento a las nubes. Habrá duelo fratricida, como en 2016 ante el Almazora, en esta ocasión espera el Benicarló

Ficha técnica:

Muro CF: Otón, Álvaro, Arnau, Joan, Mateo, Marc (Ferran, m. 88), Alberto, Emilio, Mata (Ramonet, m. 71), Imanol (Quico Vañó, m. 76) y Torrella.

CD Burriana: Marc García, Chumillas, Postin, Carlos Álvarez, Nacho Calleja, César Claramonte (Morte, m. 85), Pablo Picó, Vicente Picó (Soriano, m. 65), Calatayud, Juan López (Rubén Fonte, m. 85) e Iván Fandos.

Goles: 0-1. Min. 17: Iván Fandos. 1-1. Min. 45+3: Torrella.

Penaltis: 2-4. Ferran, gol, 1-0; Carlos Álvarez, gol, 1-1; Carlos Arnau, gol, 2-1; Pablo Soriano, gol, 2-2; Alberto, para Marc, 2-2; Rubén Fonte, gol, 2-3; Torrella, fuera, 2-3; Pablo Picó, gol , 2-4.

Árbitro: Éric Tomás. Amonestó a los jugadores del Muro Alberto, Mateo y Marc.

Campo: Municipal de Alberic.