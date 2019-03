El Burriana golea al Almazora en su visita al Pesudo

El Burriana consiguió una victoria contundente ante el Almazora y dio un paso de gigante para intentar jugar la promoción de ascenso a Tercera. A los locales les pasaron factura los fallos defensivos y la falta de puntería. El conjunto de Ramón Llopis se mostró superior tanto en juego como en efectividad ofensiva, además de la gran actuación de su defensa y las paradas de Soriano.

Las cosas no le salieron a un Almazora que se vio muy pronto con el marcador en contra, cuando López marcó el primer tanto del partido en el minuto 11, dejando helados a los locales. En el primer acto, los jugadores de Juanjo Edo tan sólo crearon una jugada clara de gol, la cual corrió a cargo de Enric en el minuto 41, cuando su disparo cruzado se estrelló en el poste. El Burriana, por su parte, gozó de un par de buenas oportunidades además del gol y fue más efectivo de cara a puerta, pero no volvería a anotar hasta la segunda parte.

En la reanudación llegó la debacle total para las filas almazorenses, encajando dos tantos más y sin poder hacer nada ante un Burriana que no frenó. Los almazorenses continúan teniendo problemas en ataque, y es que la falta de efectividad de una delantera que no tuvo su día, y que además se topó con un portero y una defensa muy inspirados, hicieron que el Almazora no pudiera recortar distancias.

El segundo tanto fue obra de Collado, en el 49’, que puso tierra de por medio. Quique Bernat, máximo artillero azulón, anotó el tercer gol para su equipo en el minuto 75, y cerró la goleada. En el ámbito de incidencias, hay que destacar que el colegiado del encuentro anuló un gol a cada equipo en el segundo acto.

El equipo blanquinegro necesita de una revolución, de un golpe de timón al juego desarrollado por el equipo que dirige Juanjo Edo, de no ser así esta temporada puede acabar con el fracaso de no jugar la promoción de ascenso. Con el resultado de este partido, el Almazora ha dado un paso atrás, tanto en lo deportivo como en el apartado anímico, que significa ser derrotado por un rival directo. Los del Pesudo pasan a ser cuartos, a tres puntos de Onda y Burriana, ambos en play-off con 52 puntos en su casillero.