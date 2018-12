El calendario para que Guti y el Castellón lleguen vivos a enero

David Gutiérrez dirigirá mañana el entrenamiento del Castellón (hoy toca día de descanso y reflexión) y, el domingo, se sentará en el banquillo de Castalia, frente al Sabadell (17.15 horas). Nada cambiará esta semana y, en principio, nada debería cambiar hasta enero, cuando la competición llegue a su ecuador, a la espera de la apertura del mercado de invierno que corrija las carencias de una plantilla que solo ha sido capaz de ganar un partido de 15 y que no está cerrando del todo la clasificación del grupo por un gol. Claro está, siempre a la espera de que el máximo accionista, José Miguel Garrido, vuelva a la capital de la Plana para sentar las bases de lo que será el club, en todos los ámbitos, en el segundo semestre del ejercicio.

En lo deportivo, el plan, a medio plazo (es decir, diciembre), pasa porque el equipo sea capaz de rondar los 20 puntos, lo que no le descolgaría en la lucha por la permanencia, único objetivo ahora, de puertas para fuera y también de Castalia hacia dentro. Todo lo que no sea llegar a esta cifra, implicaría un esfuerzo ímprobo, hacer una segunda vuelta de play-off, para, cuanto menos, ganarse otro año en Segunda B. No es matemático, pero los 45 puntos son la meta que persiguen todos los que pretenden salvarse.

Claro que, para esos 20 puntos, el Castellón debería multiplicar sus prestaciones. Porque, con los 13 que tiene ahora, debería ganar al menos dos de los cuatro encuentros que restan antes de la segunda mitad del campeonato… y sacar algún punto más.

SILENCIO Y TRANQUILIDAD // Además, estos guarismos, seguramente, mantendrían a Guti en el banquillo. Aunque Garrido conserva, a día de hoy, la confianza en el valenciano, teóricamente hasta el mercado de invierno, ceder más terreno le colocaría en una situación aún más insostenible. Por ahora, el club se aferra al silencio y la tranquilidad en torno a la figura del técnico.

Sea como fuere, esa cuenta atrás virtual arrancará el domingo, con la visita del Sabadell, sexto con 22 puntos (a cinco de los play-off), tras comenzar la temporada fatal. No obstante, el conjunto del grauero Néstor Querol (viene de dar la victoria a los arlequinados contra el Hércules) está en su mejor momento.

A continuación, otro de esos encuentros marcados a fuego en el calendario: la visita al Peralada, ahora único equipo por detrás del Castellón, aunque con un partido menos. Si el 15 o 16 de diciembre el Castellón no es capaz de acabar con sus ocho meses sin vencer fuera, mal (peor) andará.

De igual forma, en las cuentas de todo el mundo también entran sumar los tres puntos el 22 de diciembre, en la despedida de este 2018 convertido una montaña rusa para el albinegrismo. Vuelve el Conquense (11º, 18 puntos); y vuelve porque ya perdió en Castalia, en la primera eliminatoria copera, en el único triunfo de esta campaña, a excepción del 3-0 al Alcoyano. De ahí el parón navideño, antes de retomar el pulso nada más y nada menos que en el Miniestadi (6 de enero), frente al Barcelona B (7º, 21 puntos), llamado a arrasar, pero cuya irregularidad le ha separado en seis puntos de las plazas que permiten luchar por volver a 2ª A.

Si Garrido no cambia de parecer, esta es la hoja de ruta antes de tomar decisiones nuevamente drásticas. A no ser que la trayectoria vaya incluso a peor…