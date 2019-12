Calleja confía en recuperar a Cazorla ante el Atlético de Madrid

Santi Cazorla hará lo posible para estar el viernes en el Estadio de la Cerámica contra el Atlético de Madrid (21.00 horas). El centrocampista del Villarreal CF se perdió el encuentro del pasado sábado en Mestalla contra el Valencia CF en el último momento por unas molestias en el tobillo izquierdo y las pruebas médicas a las que fue sometido en el día de ayer descartaron cualquier lesión de gravedad, al tiempo que confirmaron que el futbolista asturiano sufre solo un esguince.

Cazorla comenzó ayer mismo a realizar ejercicios de recuperación en la Ciudad Deportiva y tratará de llegar al encuentro contra los rojiblancos este viernes, correspondiente a la jornada 16 en Primera División. La presencia del centrocampista groguet es fundamental para el equipo y más ahora que la situación no es buena y los resultados no acompañan. El Submarino necesita la aportación de todos sus futbolistas para superar su actual y delicado momento, y el hecho de poder contar con la magia de Cazorla es un plus para el plantel.

A PUERTA CERRADA / Para esta semana, al margen de la sesión preparatoria de ayer en la Ciudad Deportiva, el técnico Javi Calleja ha establecido tres sesiones a puerta cerrada, dos en el Estadio de la Cerámica (martes y jueves a partir de las 10.30 horas) y otra en el Mini Estadi (miércoles a partir de las 10.30 horas).

IBORRA, DE VUELTA / Cara al encuentro del viernes, el entrenador madrileño seguirá sin poder contar con los lesionados Bruno Soriano, Alberto Moreno y Ramiro Guerra, mientras que recupera a Vicente Iborra tras cumplir su partido de sanción. El único que podría regresar al equipo antes de que finalice el año es el lateral andaluz, aunque seguirá con tratamiento conservador durante una semana más antes de volver con sus compañeros.