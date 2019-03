Calleja: «Debemos ser realistas, luchamos por evitar el descenso»

Llegan las cuatro finales clave para la permanencia del Submarino en las próximas cuatro jornadas ligueras. No hay margen de error, hay que sumar de tres en tres. El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, reconocía ayer que la primera de ellas, el partido contra el Deportivo Alavés de esta tarde en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), «será muy complicado» y que su equipo «debe ser realista, saber dónde se encuentra y luchar hasta el final por evitar el descenso». Tajante.

Un reto que el míster madrileño tiene claro desde hace tiempo y, según él, sus futbolistas también. «Desde hace tiempo somos conscientes de que el objetivo es claro y somos nosotros los que debemos salir de ahí abajo. El equipo sabe que debe darse un baño de realidad y que lo primero es revertir la situación, eso es lo primero, y en eso trabajamos duro cada día», aseguró el míster.

RESPETO AL RIVAL / Sobre el rival de esta tarde, Calleja apuntó que el vitoriano «es un equipo que te complica hasta el final, ya que da todo lo que tiene, es muy peligroso a balón parado y en el juego aéreo, además cuenta con jugadores de calidad en las bandas». Espera «un Alavés como el de la temporada, un equipo que hace daño y que te complica», recalcó. El técnico insistió en que «la victoria de este partido es clave» ante la difícil situación en la que se encuentra el Submarino, en posición de descenso, por lo que «un empate no sería suficiente».

«El empate está claro que no lo buscamos, buscamos ganar y sumar de a tres. Jugamos en casa y debemos mantener el nivel del choque contra el Sevilla. Tenemos que ganar y demostrar que debemos sumar todos los puntos posibles y llegar al parón en el mejor momento», añadió.

SIN CAMBIO DE SISTEMA / Aunque el entrenador del Submarino reconoció ciertas dificultades cara al partido, como las numerosas bajas (Bruno, Manu Trigueros, Javi Fuego o Cáseres), que afectarán la posición del centro del campo, Calleja no contempla un cambio de dibujo. «El sistema de juego no lo vamos a cambiar. En principio vamos a jugar con la misma idea y el mismo sistema que estamos utilizando», argumentó un míster amarillo que no ocultó que al equipo lo ve «más seguro, transmiten más seguridad y la línea es más buena», concretó.

Calleja afirmó que «los siguientes cinco partidos hasta el parón serán decisivos» para el Villarreal en su lucha por la permanencia y en la Europa League —ante la eliminatoria ante el Zenit de San Petersburgo—, pero reconoció que su situación en la Liga les «ha hecho madurar como bloque». «Ahora el equipo está más mentalizado», concluyó el entrenador del conjunto groguet.