Calleja deja de ser entrenador del Villarreal

No fue el domingo, pero sí este lunes por la tarde cuando la dirección del Villarreal CF le comunicó a Javi Calleja que iba a decantarse por un cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada, la 2020/21. El entrenador madrileño, que ha dejado al equipo en la quinta posición y clasificado para la próxima edición de la Liga Europa, no podrá cumplir el año de contrato que le restaba con la entidad de la Plana Baixa y deberá buscar acomodo en otro club para continuar con su carrera.

Y es que Calleja no valora, de momento, dejar de ser entrenador y así lo confesó en su última rueda de prensa en el Estadio de la Cerámica tras el encuentro contra el Eibar, cerrando las puertas en estos momentos a un posible cambio de rol dentro del club en el que se formó. «No me planteo dejar de ser entrenador porque es lo que me llena y me apasiona», dijo al ser preguntado por su futuro. El madrileño recibirá una indemnización que no llega a 300.000 euros al romperse de forma unilateral el vínculo contractual que le unía al Villarreal.

Su sustituto será, salvo cambios de última hora, Unai Emery, con el que el Villarreal mantuvo conversaciones durante el parón por la pandemia del coronavirus al ver que el equipo no rendía como se esperaba. En aquel momento ambas partes incluso firmaron una cláusula bilateral en la que se comprometían a indemnizar al otro en caso de ruptura, pero por lo que parece no hará falta llegar a ese extremo ya que el técnico de Hondarribia está más que convencido de incorporarse al Villarreal y el club ha optado por buscar nuevos retos de la mano de un experimentado entrenador que dirigió al Valencia, Sevilla, Spartak de Moscú, París Saint Germain y Arsenal. Precisamente el conjunto inglés fue su último proyecto, iniciado en la temporada 2018/19 y al que puso fin el pasado mes de noviembre cuando, tras siete partidos consecutivos sin ganar, fue destituido.

En las próximas horas, el Villarreal anunciará la llegada de Emery y trabajará junto a él en la confección de la nueva plantilla para la temporada 2020/21.