Calleja dilapida el crédito en este comienzo de Liga

Calleja entró en la presente temporada como el entrenador más efectivo del Villarreal desde el último regreso a Primera (2013/2014). El madrileño, a pesar de ciertos altibajos en su campaña de debut, acabó la pasada Liga cumpliendo los objetivos —entrada en competiciones europeas y recuperación de un estilo propio— y, además, rubricando sus primeros 32 encuentros en la máxima categoría con una rentabilidad de 1,68 puntos por partido, mejor que la ofrecida por Marcelino en sus tres ejercicios al frente del Submarino e igualada con la del Villarreal de Escribá, al que Calleja superó en porcentaje de victorias en la Liga, el 50% de los encuentros.

El crédito acumulado se ha ido dilapidando, sin embargo, en este arranque de temporada, en el que los resultados no han estado a la altura del esfuerzo económico del club, que afrontó fuertes operaciones, sobre todo en una parcela ofensiva que no responde de momento a las expectativas. Es uno de los puntos negativos. El amarillo es uno de los equipo que menos rendimiento saca a sus ocasiones; solo el Betis (cinco tantos por seis de los groguets) marca menos que el equipo de Calleja, igualado a otros equipos de la zona media baja como Getafe y Valencia. Hasta la fecha, el Villarreal no ha tenido poder de reacción y ha perdido los cuatro partidos en los que el rival se ha colocado por delante (Real Sociedad, Girona, Valladolid y Espanyol).

La fiabilidad defensiva que parecía recuperada con la reconversión de Funes Mori como mediocentro también ha quedado en entredicho. El baño del Espanyol fue el último ejemplo de una fragilidad más acusada en Europa, donde el Submarino ha desaprovechado sus ventajas ante Rangers y Spartak.