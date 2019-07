Calleja ejecuta una renovación profunda en la plantilla amarilla

Javi Calleja se encontró el pasado lunes día 8, en el inicio de la pretemporada 2019/20, con 25 jugadores. Una cifra a la que había que ir uniendo a los seis futbolistas groguets que durante el inicio del verano están o han estado con sus respectivas selecciones nacionales, como es el caso de Santi Cazorla, ya con el grupo. Es decir, 31 efectivos.

Una cifra demasiado amplia con vistas a una campaña en la que, al no disputar competiciones europeas, prevén tener una plantilla mucho más corta que en los anteriores ejercicios. Por dicho motivo, y ya en el ecuador del periodo estival —a poco más de un mes del debut liguero ante el Granada, el 17 ó 18 de agosto—, el consejero delegado del Submarino amarillo, Fernando Roig Negueroles, trabaja no solo para certificar las altas que todavía restan por llegar, sino por aligerar esa nómina de futbolistas con contrato que no entran en los planes deportivos del Villarreal.

ESTILO MIGUELÓN o ünal / El primer caso fue el del turco Enes Ünar, que ni pisó Vila-real para marcharse cedido nuevamente al Real Valladolid. A su vez, el primero de los que sí iniciaron la pretemporada que cambió de aires fue el lateral derecho Miguel Llambrich, Miguelón. El joven lateral derecho ha sido cedido por una temporada al Huesca, que este año militará en Segunda A.

Desde el club amarillo esperan que, con dichos préstamos –que no contemplan opción de compra—, tanto el zaguero de la cantera grogueta como el turco se fogueen y tengan continuidad.

De hecho, con el fichaje de Rubén Peña, procedente del Eibar, y Mario con contrato en vigor, era una necesidad buscar acomodo a Miguelón, así como una salida a Ünal, al no estar entre los delanteros escogidos por Calleja.

OTRAS SALIDAS / También en el otro lateral, el izquierdo, habrá salida. Un caso similar al de Miguelón podría ser el de Xavi Quintillà, en caso de que no fuera Jaume Costa el que cambiara de aires. La llegada de Alberto Moreno obliga a que uno de los otros dos laterales zurdos del equipo deba salir, o bien el veterano capitán valenciano o, en su defecto, el canterano natural de Lleida.

VÍCTOR O ÁLVARO / En el eje de la zaga también sobra un futbolista, con Víctor Ruiz con más papeletas y con mayor cartel. El fichaje de Raúl Albiol, el regreso de Pau Francisco tras su cesión al Málaga y la confianza en Funes Mori dejan al mencionado Ruiz o, en su defecto, a Álvaro González en la rampa de salida. Precisamente por el cántabro ha preguntado el Olympique de Marsella, aunque no es una de sus prioridades.

LA MEDULAR / Ante la búsqueda de mediocentro e interior, en la línea del centro del campo también se antojan salidas. Una de ellas podría ser Santiago Cáseres, en función del perfil de centrocampista que sea fichado. Y junto a ellos, el delicado caso de Bruno Soriano, al que le resta un año de contrato y si no está apto se buscará alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato.

PEDRAZA al betis, OFICIAL / En cuanto a los futbolistas ofensivos, ayer se oficializó la cesión con opción de compra de Alfonso Pedraza al Real Betis, mientras que a Dani Raba se le está buscando equipo, ya que no formará parte de la plantilla definitiva.

NO CUENTAN / Tampoco seguirán el uruguayo Ramiro Guerra o el argentino Leo Suárez. Mientras que el internacional qatarí Akram Afif volverá a ser cedido, salvo giro inesperado, al Al Saad, conjunto de su país en el que ya militó a modo de préstamo el pasado año. Calleja y el Villarreal ejecutan la operación salida.