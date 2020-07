Calleja: "El Villarreal debe ser como mínimo igual de intenso que el Getafe"

Javi Calleja se refirió al cansancio mental y físico que están sufriendo todos los equipos en esta competición tan exigente de partidos cada tres o cuatro días. El técnico del Villarreal repasó toda la actualidad del equipo antes del partido de mañana miércoles en Getafe en el que se podría certificar virtualmente la clasificación para una competición europea.



LA BAJA DE CARLOS BACCA

"Se trata de una baja importantísima para nosotros porque estaba a un gran nivel y nos trastoca un poco no contar con Bacca en estos cuatro partidos que faltan".

LA 'GUERRA' DE GETAFE

"Es un partido en el que como minimo tenemos que igualar la intensidad del Getafe. Te llevan al límite y juegan a tope cada jugada. Sabemos que es un equipo muy duro. Estamos preparando para afrontarlo como una final y cada uno tendrá sus armas para ganar".

LA DUDA DE ALCÁCER

"Sigue siendo duda. Hoy no ha podido entrenar con el grupo. Hay que ver como evoluciona en estas horas. Primero valoraremos si entra en convocatoria y en caso de que no esté para jugar, esperaremos al siguiente partido y haremos descanse".

LAS CLAVES PARA GANAR AL GETAFE

"Uno de ellos es igualar la intensidad o ser rmás intenso que ellos sin cabe. Luego jugar muy rápido el balón porque debemos intentar evitar las conducciones y jugar a dos toques porque su presión es de las mejores de LaLiga".

OPCIONES CHAMPIONS Y EUROPA LEAGUE

"No renunciamos a nada. El equipo peleará cada partido por estar lo más arriba. No sé hasta donde nos dará porque el Sevilla nos lleva 6 puntos y es mucha ventaja cuando quedan 12. Nosotros también llevamos ventaja al Athletic, hay que esperar al final".

EL ESTILO DEL GETAFE

"Hacen un trabajo extraordinario de todo el equipo y hacen una presión extraordinaria, saben lo que hacer cuando roban el balón. Será un partido duro de los de verda".

CANSANCIO FÍSICO Y MENTAL

"Este final de Liga está siendo muy exigente para todos los equipos, pero también el premio es bonito. Vas analizando lo que sucede en cada partido, kilómetros, esfuerzos…. Estamos aprovechando bien los cambios y según pasan las jornadas son mas decisivos. En las segundas partes el esfuerzo es importante y se acusa el cansancio".

NIÑO O SAMU DE MEDIAPUNTA

"Niño es una opción porque lo ha hecho bien cuando ha jugado y ya salió contra el Barcelona. Lleva tiempo entrenando con nosotros. La alternativa puede ser Samu porque tiene muchas virtudes para jugar arriba, porque es rápido y va bien al espacio, pero no voy a dar más pistas".

CAMBIOS RADICALES

"Los cambios radicales no son de manera aleatoria o por capricho, se hacen porque hay jugadores capacitados y también hay que buscar jugadores que estén frescos. También depende del sistema y de cómo juguemos. No me planteo solo el aspecto físico sino también el mental y a partir de ahí se toman decisiones".

PUERTA A CERO

"El Getafe con el marcador a favor es un equipo muy complicado. Tenemos que tener la cabeza fría y no tener prisas y no especular. No podemos caer en la precipitación y en los nervios y pensar que es el todo o nada. No debemos caer en el partido que nos proponga el Getafe".

GERARD MORENO

"Atraviesa por un gran momento y nos ayuda mucho. Es uno de los mejores delantero de Europa. Le quedan cuatro partidos para aumentar su cifra y si el marca nos irá bien a nosotros".

AGOTAMIENTO TRAS EL BARCELONA

"Fue un partido con desgaste físico y mental. Cuando vas con el marcador en contra y ves que no puedes entrar en el partido te cansa psicológicamente, pero eso ya está borrado y olvidado. A nivel físico está siendo duro para todos, porque el calor, la concatenación de partidos, la exigencia... todos son factores que afectan. Estoy viendo los partidos y en las segundas partes se baja el ritmo. La gente que entra del banquillo aporta frescura y puede ser decisivo para ganar"¨.

El VAR

"Es una herramienta que está dando mucho que comentar y en el vestuario hablamos de ello, pero no nos tiene que distraer. Está dando a la picaresca, porque una cosa es lo que pasa en el campo y otra lo que se ve en la televisión".