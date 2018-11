A Calleja se le escurre el Villarreal

A Javi Calleja se le escurre el Villarreal de las manos. Un equipo empeñado en jugar cada partido a la ruleta rusa. Un grupo de jugadores, en muchos casos muy por debajo de su nivel, a los que no se les puede discutir su actitud, pero que viven en un estado de nervios que les atenaza y que ataca a su gen competitivo, convirtiendo en un equipo vulnerable, con una falta de intensidad impropia de un club con uno de los presupuestos más altos de LaLiga. En Almería no supo manejar un 1-3 ante un segunda A. Y ya hay elementos de juicio, cuando se ha rebasado la cuarta parte de la temporada, de hacer análisis. Un Villarreal que volvió a tirarlo todo por la borda en 15 minutos finales de horror. Crea ocasiones con la misma facilidad que las concede. Le falta contundencia en ataque y es muy frágil en el área propia. Solo las genialidades de Cazorla y la frescura de Chukwueze salvaron un nuevo descalabro. El 3-3 es un buen resultado para pasar, pero las sensaciones siguen siendo malas. No es cuestión de sistemas: el problema es más profundo. Es hora de introducir el bisturí. Y no solo es culpa de Calleja, que también.

Cambia la competición, el escenario, los jugadores… pero el Villarreal exhibe las mismas virtudes y defectos. Calleja ha proyectado un ecosistema basado en una existencia con el balón. Con él, el Villarreal ofrece una faz optimista y agrada a la vista. Sin él, ofrece lagunas, porque los amarillos siempre pierden en kilos y centímetros contra casi cualquier rival, además de que sufre desconexiones puntuales, no muy largas, pero sí muy aparatosas.

AIRE FRESCO // Calleja mantuvo el dibujo, pero con muchos cambios. La entrada de Chukwueze y Quintillà dio vivacidad en las bandas. El Submarino generó ocasiones, pero sus impresiones en la definición volvieron a ser una realidad, tan cruda como repetitiva. El Almería, como suele pasar, se crecía ante los desatinos de un contrario generoso, tan vehemente con su teórica superioridad, que se permitía el lujo de regalar fallos. Y al Villarreal, cuando pierde el balón, le tiemblan las piernas y muestra sus carencias físicas perdiendo todos los duelos en los que existe contacto. Raba es un reflejo: calidad a toneladas, pero con una falta de gen competitivo que desespera.

El Villarreal se repetía. De poder ganar por goleada, a dejar que el Almería se subiera a la chepa y contando con sus opciones para batir a Andrés Fernández, también titubeante como sus compañeros. Para colmo, el césped no colaboraba en esa idea, a veces obsesiva, de sacar el balón siempre jugado desde atrás. Cero a cero al descanso, lo que dejaba el partido abierto, lo peor que le podía pasar al Villarreal.

Los defectos que han llevado al equipo de Calleja a esa situación de inseguridad que le ha situado a un punto del descenso, afloraron. Un penalti, tan infantil como aparatoso de Mario, se empaquetaba como una dádiva para un Almería que se encontró con un penalti: 1-0. Sí, increíble pero tan cierto como real.

El Submarino mantenía su fútbol de excesivos adornos en un patatal, señal de un equipo que emite señales contradictorias que atacan a sus mecanismos competitivos. Nervios y errores en la entrega. Lo mismo de siempre. Hasta que Cazorla ejerció su papel de crack y emuló uno de esos goles de sus mejores tiempos para rescatar al Villarreal e iniciar la remontada. El asturiano hizo click en el partido. A partir de ahí, todo fue distinto. Hasta la suerte se puso, por una vez esta temporada, del lado del Submarino. Diez minutos después, Callejón se hacía el 1-2. Luego, otra genialidad de Chukwueze era el 1-3 que parecía sentenciar la eliminatoria.

MENUDO DESENLACE // Dos fogonazos que no escondían los grandes defectos que han condenado esta temporada al Submarino. Ni el 1-3 consiguió ser una vacuna de tranquilidad para un equipo que acumula errores consecutivos en las áreas, propia y ajena. Los últimos 10 minutos reflejaban lo que es este equipo. La jugada del 2-3 de Sekou radiografía la falta de tensión, concentración y vehemencia de los amarillos, en una pérdida de balón inconcebible que concluyó con otro regalo. Y en pleno desconcierto, nueva concatenación de errores... y llegó el empate, obra de Sekou. Andrés, un manojo de nervios, contemplaba una de las peores noches de su carrera.

Con el 3-3 pudo pasar de todo. La ruleta giraba y giraba. El Almería pudo ganar. El Villarreal, también. Al final, un empate.

VIERNES

2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

38