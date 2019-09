Calleja: «Este ha sido un encuentro de sobresaliente»

El técnico del Villarreal, Javi Calleja, destacó la victoria ante el Betis en «un partido más igualado de lo que parece, con dominio alterno y en el que a partir del penalti hemos leído muy bien el encuentro, hemos dominado y hemos acabado de sobresaliente».

El preparador amarillo hizo hincapié en que «éramos conscientes de la dificultad del rival, del calendario, y estábamos mentalizados para sufrir, no nos hemos descompuesto y así ha llegado un resultado importante».

Para Calleja, «cualquiera ha podido adelantarse, lo hemos hecho nosotros y en la reanudación han empatado con un disparo y un rebote, es cuando peor lo hemos pasado, pero ha habido buenas intervenciones de Asenjo, creamos alguna ocasión antes del penalti y a partir de ahí el equipo dio el paso y cada vez que teníamos el balón hemos hecho daño».

A la hora de valorar los 18 goles a favor que lleva su equipo, el máximo goleador de Primera, el técnico indicó que «mi idea siempre ha sido esa, que tengamos el balón para hacer daño al rival, y este año tenemos mucha efectividad con jugadores en un gran momento de forma».

El entrenador resaltó «nuestro gran fondo de armario, en el que cualquiera puede jugar de inicio y de banquillo». De Chukwueze apuntó que «es un jugador muy desequilibrante, con mucho futuro dentro del club al que hay que ayudar a crecer»; y de Cazorla dijo que «cada vez que me preguntáis por él no me canso de quitarme el sombrero».

Por último, destacó «la conexión que ha habido entre afición y equipo, es muy bonito ver la grada llena, que nos ayuden y poder dedicarles esta victoria».

rubi, contrariado / Para el técnico del Betis, Rubi, hubo dos partidos. «Se ha visto un partido maravilloso hasta el minuto 70, estábamos siendo superiores y con opciones, pero llega una jugada en la que no entiendo que se mire a cámara lenta porque no era tan clara y mi equipo ha sido un cero».