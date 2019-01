Calleja explica los 10 motivos por los que regresa al Villarreal

El Villarreal CF ha vuelto a sentar un precedente en la Primera División del fútbol español. El club que preside Fernando Roig decidió el pasado martes dar un golpe de timón y destituir a Luis García Plaza como técnico y elegir como sustituto a Javier Calleja, precisamente el entrenador al que García Plaza había sustituido. Algo muy poco común en España, aunque más habitual en otros países.

Este miércoles, tras dirigir su primera sesión casi dos meses después de su destitución, Calleja ha pormenorizado cómo se encuentra, cómo ve a la plantilla, cuál es el sentir del club y qué motivos han provocado que Roig volviera a contar con él.

--Estas son los argumentos del técnico madrileño, Javier Calleja, que han motivado su regreso al Submarino:

SITUACIÓN ANÓMALA. "Es una situación anómala. Vuelvo por los jugadores, por la fe que tengo en ellos de que podemos sacarlo entre todos, si no, no hubiese vuelto. También por el Villarreal. Cuando uno toma esta decisión utiliza la cabeza, le da muchas vueltas pero lo que más ha podido ha sido el corazón en la decisión".

"NO PUEDO FALLARLE A ROIG, MORIRÉ CON ÉL". Tengo cierta responsabilidad, ahora mucho más y quiero ayudar en lo que pueda. Jamás dejaré la gente colgada ni me iré del barco. Y tercero por Fernando Roig, la responsabilidad y confianza que me ha dado, no le puedo fallar. Ante eso, moriré con él. Me dejaré la vida hasta que saquemos esto", prosiguió.

NO DUDÓ NI IN INSTANTE. "Me llama el presidente, me hace una propuesta y la acepto sin dudar, convencido de lo que hago, consciente de la situación y decidido a sacar esto hacia delante. Mi deseo siempre ha sido estar aquí muchos años pero no lo esperaba, fue una sorpresa y bien recibida por mi parte".

"EL PRESIDENTE Y YO SOMOS HOMBRES DE PALABRA". "El presidente y yo somos hombres de palabra. Después, ganar o perder depende de muchos factores pero el compromiso y la convicción en que lo vamos a sacar es absoluto. Si no, ni él ni yo nos hubiésemos planteado esta solución".

A CINCO PUNTOS DELA PERMANENCIA. "La situación es complicada, hay que ver la realidad pero estoy con más fuerza y convicción que nunca. Este paréntesis ha servido para reflexionar, hacer autocrítica, ver lo que uno ha podido fallar. He visto todos los partidos, he seguido a mi equipo y si antes estaba convencido ahora lo estoy muchísimo más de que lo vamos a sacar".

"TENGO MUCHA FUERZA, ESTOY DONDE QUIERO ESTAR". "Tengo muchísima fuerza. Cuando uno está donde quiere, trabaja y hace lo posible para que esto salga adelante y no sale, eso te enseña mucho. Este tiempo me ha servido para reflexionar, coger mucha fuerza y seguridad en todo lo que hago".

VER AL VILLARREAL DESDE FUERA LE HA AYUDADO. "Lo analizas de otra manera. Te das cuentas de situaciones. No valoro el trabajo de Luis (García), yo hablo de lo mío y uno ve que en los pequeños detalles está la salvación. La otra etapa dejamos ciertas cosas que se fueron haciendo gordas y nos hicieron perder puntos", recordó.

LOS JUGADORES SON LA CLAVE. "He hablado con ellos, les he dado mi punto de vista. Creo que la situación es complicada pero lo vamos a sacar. Ellos tienen que ser los primeros en convencerse. Si no hubiese percibido que el equipo me apoya no hubiese venido".

RECUPERAR ANÍMICAMENTE A LA PLANTILLA, VITAL. "Los mismos jugadores consiguieron ser quintos el año pasado y de la noche a la mañana no se pierde eso. El tema mental, de los detalles, que hay que dar importancia a todo, hay que ir al cien por cien, tal cual se entrena es como se juega. Si bajamos un poco te pasan por encima. Cuando bajas el nivel y los resultados no acompañan, el que parecía muy bueno parece un desastre. Hay que recuperar la mejor versión de cada jugador, y pasa por uno mismo, mirarse a uno, pensar en el equipo, dando ejemplo en cada entrenamiento".

NO PIDE REFUERZOS, CREE EN LA PLANTILLA ACTUAL. "Tenemos una gran plantilla, capacitada para superar situaciones como esta. Nos hemos metido nosotros y saldremos nosotros de ahí".