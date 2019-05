Calleja, a falta de la firma

El acabose. Som capaços de destituïr a un entrenador de primera línea tres dies antes de començar la temporada oficial i ara, amb temps per pensar, amb entrenadors més que qualificats disponibles que vindrien al Villarreal encantats, tornem a deixar l'equipo en mans d'un inepte. Pareix que no hem après la lliçó de Garrido. Sr. Roig, no ens demane que plenem el Madrigal perquè mos estan enviant vostès a força d'equivocar-se un any darrere d'un altre.