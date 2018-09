Calleja: «Nos ha faltado ser algo más valientes»

En el Estadio de la Cerámica transcurrieron ayer los 90 minutos de juego sin que el marcador se moviera. Tal vez porque, como apuntó el entrenador del Villarreal, Javi Calleja, al término del encuentro, «nos ha faltado ser un poquito más valientes a ambos», tanto a su equipo como a un Valencia que tampoco dijo demasiado ofensivamente.

Para el técnico ese marcador que no experimentó variación alguna hablaba bien a las claras de lo que había sido el derbi autonómico entre Villarreal y Valencia. «Un partido muy igualado, con un juego serio por las dos partes, con sólidos argumentos defensivos, pero sin soltarnos en ataque». El encuentro acabó tal como empezó, sin goles, y eso que el Villarreal dispuso de superioridad numérica desde la expulsión del visitante Parejo en la segunda parte, en una jugada que también supuso la expulsión del técnico valencianista, Marcelino García. A la hora de explicar los motivos por los que el Submarino no había podido aprovechar esta circunstancia para decantar el partido a su favor, Calleja señaló que «una vez nos quedamos con uno más el equipo quiere ir y hago cambios con la idea de abrir el campo, de dar más centros, aprovechar las segundas jugadas y ganar más profundidad por fuera… pero nos pesó un poco la situación con el empate».

Así, añadió que «íbamos, pero en el fondo lo que no queríamos era cometer errores o despistes. No ha sido avasallarles y buscar ese gol abiertamente, lo hicimos, pero con la precaución de que nos pillaran en alguna contra». A la postre, para el técnico el empate supone «un punto ante un gran rival, nos hubiese gustado ser superiores con uno más y ganar, pero no ha podido ser». Javier Calleja, sin embargo, pone el acento en que «llevamos ya tres partidos sin perder y ahora jugamos el siguiente fuera, donde se nos está dando bien».

Y es que para el entrenador amarillo, «el futuro lo veo ahora en el Athletic, es lo único que me preocupa en estos momentos porque es un choque ante un gran rival». En este sentido, indicó que «vamos a ver mañana —hoy para el lector— como está el equipo y buscaremos mantener una base que nos dé una consistencia como la de esta tarde».

la baza de FUNES MORI / El preparador del Submarino quiso destacar la labor desarrollada ayer por Funes Mori. El central actuó ante el Valencia como medio centro, y no se desenvolvió nada mal. «Ha hecho un gran partido y ha sido clave tanto para no encajar ningún gol como para darle equilibrio al equipo», valoró Calleja. Para el técnico no hay duda de que la actuación de Funes Mori fue «para quitarse el sombrero. Nunca ha jugado ahí y la predisposición que ha mostrado es absoluta, incluso trabaja con vídeos para mejorar sus prestaciones. Sin duda en esta ocasión ha sido uno de los pilares del equipo».

CAZORLA, suplente / Con respecto a la ausencia de Cazorla en el once inicial, Calleja explicó que esta decisión se debió «a una cuestión de condición física». De este modo, el técnico manifestó que «creía que en los minutos finales Santi podía aportar más a nuestro equipo porque venía de jugar 90 minutos en Europa y también hay que tener en cuenta su largo periodo de lesión». «Hay que manejar bien su participación para que no se lesione», apuntó.