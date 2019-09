Calleja: «Nos quitamos un peso de encima»

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, reconocía tras el pitido final que con la primera victoria en el campeonato liguero «nos quitamos un peso de encima, jugamos bien las tres primeras jornadas pero no llegaban los resultados, así que me voy con muy buen sabor de boca».

No obstante, para el técnico era aún más importante cómo llegó este triunfo. «Me quedo con el resultado pero, sobre todo, con cómo ha llegado. Hemos leído muy bien el partido y hemos sabido manejar los tiempos. Ha sido nuestro partido más completo hasta ahora». Así, incidió en que «cuando ha tocado tener el balón lo hemos jugado con criterio y cuando ha habido que matar el partido lo hemos sabido hacer; no hemos cometido errores».

Precisamente sobre este último aspecto que se le estaba resistiendo al equipo, saber cerrar los partidos, el técnico señaló que «hemos insistido mucho esta semana en algunos aspectos del juego y eso se ha visto reflejado en el campo, nos ha servido para conseguir los tres puntos; estoy contento por los jugadores, porque al final son ellos los que hacen bueno el trabajo de la semana».

equilibrio táctico / El preparador amarillo destacó el buen nivel del equipo, tanto en ataque como en defensa. «Hoy -ayer para el lector- me voy muy contento por muchos motivos y uno es no haber encajado gol. Llevábamos uchos goles en contra y hay que mejorar ese aspecto si queremos estar en los puestos de arriba, saber atacar y defender, esta vez lo hemos hecho». Así, añadió que «tenemos que saber a lo que jugamos, nuestra idea es hacer el mayor número posible de goles, atacar, y en función de eso planteamos el trabajo defensivo».

A la hora de analizar el trabajo de sus jugadores, Calleja resaltó la labor de Yborra. «Destaca por su inteligencia y ha hecho un trabajo formidable, sobre todo en el juego posicional. Sabe ejecutar lo que se le pide y nos da mucho equilibrio a la hora de jugar el balón desde atrás».

También habló del «inicio de temporada brillante» de Gerard Moreno y Moi Gómez, subrayando que el primero «está marcando goles, pero también trabaja más que nadie, y Moi es otro jugador muy comprometido, cuando tiene que defender lo hace con solvencia. Son nombres que lo están haciendo muy bien, pero es el equipo el que los hace destacar, las individualidades se ponen al servicio del equipo».

En cuanto a la posición más adelantada ayer de Zambo Anguissa, Calleja explicó que «es una posición en la que está cómodo, nos ayuda mucho porque es solidario, pero también tiene llegada, sabe lo que hace cuando tiene el balón. Además, quería arropar a Santi, hacer más fuerte el centro del campo».

Por último, sobre la titularidad de Asenjo, declaró que «es una decisión que tomo por el día a día, por cómo le veo, por el tipo de partido; tenemos tres porteros y puede jugar cualquiera».

pellegrino / El técnico del Leganés, Mauricio Pellegrino, reconoció que «estamos muy decepcionados, no hemos tenido personalidad. En la segunda parte empezamos con empuje, pero no ha funcionado. Nos sentimos tristes con este inicio. Como entrenador me siento responsable».