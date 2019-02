Calleja, otra vez en tus manos

El Villarreal y el Espanyol están condenados al enfrentamiento esta temporada. Los ha habido en la Liga y en la Copa del Rey y cuando parecía que esta temporada los periquitos estarían llamados a ser uno de los protagonistas en la zona alta, en un visto y no visto se han encontrado con que también van a ser rivales directos del Submarino en la lucha de todas las luchas: la permanencia.

A seis puntos de los amarillos llega el conjunto catalán este mediodía a La Cerámica. Una renta que es suficiente para que Rubi desestime el calificativo de final que, por su parte, Calleja ha reafirmado desde su sorpresivo regreso al banquillo del primer equipo. «Es una final, la primera de las 17 que nos quedan y en la que tenemos que centrarnos. Quiero que se note la actitud de dar el cien por cien desde el minuto uno», reclamaba Calleja ayer, tras un último entrenamiento en el que el restituido entrenador acabó de sentar las bases para reiniciar un proyecto al que no renuncia pese a los malos resultados que provocaron su despido en diciembre del pasado año. «Siempre he tenido claro cómo jugar, y ahora más aún. No voy a hablar de sistemas, del 4-4-2, del rombo, del 4-2-3-1... pero la identidad se va a mantener: llevar la iniciativa con el balón, no renunciar a jugar en campo contrario y hacerlo al dos mil por cien», recalca el madrileño.

Con más calma se lo toma el técnico espanyolista, que se niega a calificar la visita a Vila-real como «una final». A pesar de que en 10 jornadas el Espanyol ha pasado de discutirle el liderato al Barça a ver de cerca el abismo, Rubi regatea el drama: «Algunos dicen que si perdemos este partido nos vamos a Segunda, pero esto es una carrera de fondo», señaló el técnico catalán antes de poner rumbo a tierras castellonenses, donde el Espanyol llegó ayer por carretera y con el cansancio acumulado de una exigente prórroga en la Copa que puede pasarle factura.

LOS PRECEDENTES / Quizá, gran parte de la confianza de Rubi venga dada por los precedentes de esta temporada, en la que el Espanyol parece haberle cogido la medida al Submarino. Por lo menos, el conjunto perico sí ha sacado lo peor del juego defensivo de los amarillos, desbordado y con muchos errores tanto en el encuentro de la primera vuelta de la Liga —«en Cornellà, en los primeros 20 minutos fueron una apisonadora», reconoce Calleja— como en la eliminatoria de la Copa del Rey, con un 2-2 en La Cerámica con reacción épica de los groguets en la segunda parte y el definitivo 3-1 en el RCDE Stadium.

«No me preocupa esa racha ante el Espanyol. Lo único que me preocupa es el Villarreal. Los tres anteriores partidos ya forman parte del pasado y este encuentro llega en unas circunstancias diferentes», señala Calleja, convencido de que este mediodía el Villarreal puede «romper esa mala racha» con tres puntos clave.

LAS INCÓGNITAS / Futbolísticamente, el cuarto Villarreal-Espanyol de la temporada es el que arranca con más incógnitas. En los catalanes porque está por ver el grado de protagonismo de los dos jugadores que han reforzado al equipo en las últimas horas del mercado de invierno: el chino Wu Lei —«necesita tiempo», puntualiza Rubi— y el argentino Facundo Ferreyra —«un jugador contrastado, hecho», le define su entrenador—. Ambos han entrado en una lista con muchas bajas, defensivas (Naldo, Óscar Duarte, Pedrosa o el mediocentro Marc Roca) y ofensivas (Hernán Pérez y la salida del equipo de Baptistao, que se enrola en la Superliga china).

En el Villarreal está por ver si los cambios resultantes de la repesca de Calleja tienen más reflejo en el dibujo que en los nombres. En los poco más de 50 días en los que ha estado apartado del equipo, el madrileño habrá tenido tiempo más que suficiente para un profundo análisis. Prácticamente, Calleja tendrá los mismos ingredientes para dar un giro a su fórmula, con el único extra de Iborra, al que mantendrá como mediocentro. «Es la posición en la que le veo, capacitado para llevar el juego de atrás hacia adelente y con el plus que nos da, por su poderío físico, en el juego aéreo para aprovechar los centros laterales», analiza el técnico.

EL ASPECTO MENTAL / Pero más que de nombres y sistemas, el problema detectado por Calleja es el mental. «Hay que cambiar el miedo por rabia y por orgullo. Nuestro déficit está en la cabeza. Quiero que mi jugador piense cuando encare a un rival ‘soy mejor que él y me lo voy a llevar por delante’. El efecto Calleja no puede esperar.