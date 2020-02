Calleja pide más pegada para asaltar La Catedral

Javier Calleja no quiere ceder ni un paso más en la pelea por Europa. El técnico del Villarreal salió ayer a la palestra para marcar la línea del Submarino que espera ver mañana (a las 14.00 horas) en San Mamés, pero también para marcar territorio en un vestuario cuya calma se vio alterada en las últimas horas por las discordantes declaraciones del defensa Ramiro Funes Mori —amenazó con forzar un cambio de aires si no tiene más protagonismo hasta final de temporada— a unas alturas de LaLiga en las que se requiere de un clima de total unión en la plantilla, sin fisuras.

Por partes. El técnico amarillo espera ver a un Villarreal más «vertical» ante el Athletic. Es lo que falló, según Calleja, en la última jornada para hacer daño al Atlético en el Wanda. Como en el estadio colchonero —con los de Simeone con el subidón del triunfo en Champions ante el Liverpool— el míster del Submarino espera un rival «motivado» a pesar de la «extraña racha» de 10 partidos sin ganar en Liga: «No me hace confiarme, al contrario, seguro que estarán dolidos y más motivados que nunca».

SIN CONCESIONES DEL RIVAL / Tampoco espera Calleja que su colega Gaizka Garitano le haga ningún tipo de concesión por aquello de tener la final de Copa a tan solo 90 minutos, los que dirimirá el Athletic el próximo jueves en Granada. «Están a un paso de esa final, pero yo creo que lo más importante para ellos a corto plazo es el partido del domingo. Garitano sacará el mejor once para ganarnos», vaticina el preparador amarillo, que tampoco dio pistas de los protagonistas que sacará de inicio en La Catedral. Repetir el once español del Wanda Metropolitano es una opción.

Calleja quiere mantener la línea de la primera parte ante el Atlético, pero con un extra. «La idea será dominar a base de posesión del balón, pero a partir de tras cuartos de campo ser más verticales e incisivos», comenta el técnico, que vio en la moderación ofensiva el principal problema para no aprovechar la ventaja inicial ante los de Simeone la pasada semana: «Nos faltó llegar más, ser más verticales».

Las dudas sobre el planteamiento de Garitano mañana —«no sé si jugarán atrás con tres centrales o una línea de cuatro en una defensa que para mí es de las mejores de la Liga»— y el deseo de dar un golpe casi definitivo a un rival, a pesar de la racha negativa, todavía directo por una de las plazas europeas —«una victoria en Bilbao nos acercará más al objetivo»— dio paso en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva al otro frente con el que Calleja ha tenido que lidiar esta semana.

EL DESACIERTO DE FUNES MORI / Las manifestaciones del central argentino Ramiro Funes Mori a un medio de su país, FOX Sports, no pasaron desapercibidas para su entrenador. Javier Calleja, a pesar de reiterar que se trata de un tema que prefiere «hablar en privado» con su protagonista, no dejó pasar la ocasión de recriminar a su central lo inapropiado de sus palabras, que se pueden resumir en su amenaza de forzar su salida del equipo y la velada crítica del poco apoyo de la grada.

«Las manifestaciones no han sido lo más afortunadas que hubiéramos deseado», recriminó el técnico a Ramiro Funes Mori, aunque no tendrán castigo. «Es un gran profesional. Yo me fío del trabajo y del día a día», dice Calleja, que, eso sí, insta a su jugador —y al resto del equipo— a seguir una línea: «Hablar en el campo y no fuera de él».