Calleja pide «mentalidad de equipo ganador»

El Villarreal viajó ayer a Girona dándole vueltas todavía a lo que sucedió el domingo en el Estadio de La Cerámica cuando, en pleno esprint, el Espanyol, colista de Primera División, cortó en seco su carrera hacia puestos europeos. Por ello, Javi Calleja, técnico amarillo, recalcó ayer conceptos como «mentalidad, intensidad y concentración» con vistas al partido copero en Girona. Seguramente, también teniendo en la cabeza las dificultades para deshacerse del Orihuela, una categoría por debajo de la de los catalanes, en la ronda anterior.

«Tenemos que entrar a los partidos más concentrados, ir a mostrar que queremos llevarnos al partido desde la salida al campo», enfatizó Calleja. «Y el mejor partido para demostrarlo es contra el Girona –prosiguió--, un equipo que está en Segunda A pero que, para mí, tiene una plantilla de Primera», advirtió.

«Tenemos que estar atentos y concentrados para que no vuelva a pasar lo del otro día», añadió, de una forma más explícita.

QUIERE LLEGAR LEJOS / «Para estar arriba y llegar lejos en la Copa del Rey –siguió uniendo ambas competiciones--, tenemos que dar el 100%. Si pensamos más en el rival que en nosotros mismos, cometeremos un gran error, porque a 90 minutos, en su campo, no va a ser fácil», añadió, de nuevo teniendo en cuenta los encuentros con dificultades frente a Orihuela y Espanyol.

EL MAL TIEMPO / A Calleja no se le escapa el nuevo actor de la función de Montilivi: el mal tiempo. «Va a ser un condicionante muy importante para el partido. No deja de llover. No sé si el campo va estar encharcado o en las mejores condiciones para practicar el fútbol que nos gusta, pero espero que se pueda jugar. Dicen que la peor zona donde llega el temporal es Girona, a ver cómo está mañana», destacó.

Sea como sea, su conclusión giraba en torno a lo mismo: «Quiero un partido entero, de principio a final, de atención e intensidad, de mentalidad de equipo ganador», finalizó un entrenador groguet que quiere la victoria.