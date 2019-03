Calleja recupera el crédito

Javi Calleja vuelve a sonreír en el Villarreal. Los dos últimos triunfos ante el Levante (0-2) y el Rayo Vallecano (3-1), que han permitido al equipo salir de los puestos de descenso, han cambiado el rostro de los miembros de todos los estamentos del club y, cómo no, el del entrenador madrileño, que tras aceptar el complicado reto de intentar sellar la permanencia del Submarino en Primera División, está viendo cómo su decisión va camino de convertirse en acertada. No obstante, todavía restan 10 partidos por delante, en la que se debe ratificar la mejoría ofrecida en el juego.

Regresar al banquillo en el que había comenzado la temporada era una reválida para Calleja, después de que el Villarreal no rindiese al nivel esperado en la primera parte de la competición. Esto hizo que tras la derrota contra el Celta en el Estadio de la Cerámica en la 15ª jornada se tomase la decisión de prescindir de sus servicios. No obstante, con Luis García Plaza las sensaciones no mejoraron y tras seis encuentros —en los que solo hizo cuatro puntos (cuatro empates)—, el presidente, Fernando Roig, hizo su apuesta personal de volver a dar la responsabilidad a Calleja.

Y visto lo sucedido hasta la fecha, los números dan la razón al mandatario. El técnico madrileño parece haber dado con la tecla y solo siete jornadas después de volver a coger las riendas del equipo ha logrado el primer objetivo, que no era otro que salir del descenso. Además, ya cuenta con un colchón de cuatro puntos sobre la 18ª posición.

11 PUNTOS EN SIETE PARTIDOS / La misión ahora es mantener esta distancia e, incluso, ampliarla para que los últimos encuentros no tengan tintes dramáticos. Para ello, el Submarino tendría que firmar unos registros similares a los que ha hecho desde que Calleja volvió a sentarse en el banquillo. Y es que en siete encuentros ha sumado 11 puntos de 21 posibles (ver gráfico).

Y es que con esta reacción, el Villarreal ha pasado de estar a cinco puntos de la permanencia en Primera —tras la 21ª jornada, cuando regresó Calleja, sumaba 18 por los 23 del Rayo Vallecano— a tener cuatro más que el Celta, que con 25 es ahora el antepenúltimo de la tabla, mientras que los amarillos totalizan 29. Además, los gallegos son el próximo rival y un triunfo en Balaídos podría ser definitivo para los intereses de la entidad de la Plana Baixa, que daría otro paso importante hacia la salvación.

La mejoría queda ratificada si se compara la trayectoria de Calleja en las primeras 15 jornadas, con las últimas siete. Y es que con ocho encuentros menos, solo ha sumado tres puntos menos, puesto que antes de su destitución el entrenador madrileño solo hizo 14 de 45 puntos posibles.

lanzados en europa / Pero no solo en LaLiga ha mejorado sus prestaciones el Villarreal, sino que en Europa League se ha plantado en los cuartos de final tras vencer los dos encuentros al Zenit de San Petersburgo en octavos. Esto ha provocado que la racha actual esté en cuatro victorias seguidas, algo que no había sucedido en toda la temporada.

Además, Calleja ya había regresado para la eliminatoria ante el Sporting de Portugal de los dieciseisavos de final, en los que el Submarino ganó en Lisboa y empató en La Cerámica. Esto hace un balance de tres triunfos y una igualada, aunque en la fase de grupos tampoco perdió (dos victorias y cuatro empates).

Estas buenas sensaciones deben certificarse en los dos meses que restan de competición. Calleja ha recuperado el crédito.