Calleja: «Roig me ha transmitido tranquilidad»

Los malos resultados dirigen los focos de atención hacia los banquillos. Pasa actualmente en el Real Madrid, en el Manchester United, Bayern de Múnich y muchos más equipos y, lógicamente, también en el Villarreal. Calleja no es ajena al runrún generado tras la última derrota. «Ha sido un golpe duro, pero nos vamos a levantar. ¿El futuro? Ya veremos lo que sucede. Siempre me veo dentro del equipo y voy a luchar hasta la extenuación, porque no tiro la toalla nunca», desveló el técnico en Cornellà. A lo que añadió un dato fundamental para creer en su continuidad: «He hablado con el presidente y me transmite tranquilidad. Siempre me he sentido con el apoyo del club».

El míster groguet se siente capacitado para reconducir la situación, plenamente consciente de que «el fútbol son resultados. Veníamos con la idea de ganar y ponernos cerquita de los puestos europeos y no lo hemos conseguido», destacó el madrileño. «El equipo tiene que ser autocrítico, analizar en estas dos semanas de parón todo y buscar soluciones. Ha sido un golpe duro, pero nos vamos a levantar», manifestó.

Con la reiterada pregunta de fondo, el entrenador volvió a ser rotundo. «Me responsabilizo de todo. A partir de mañana veremos lo que sucede. Si el club decide que debe haber un cambio, lo aceptaré, pero trabajaré hasta el último día», respondió.

ANÁLISIS // Calleja hizo su lectura del encuentro ante el Espanyol. «En los primeros minutos fueron muy superiores a nosotros y la segunda parte estuvo más igualada, pero la dinámica del equipo es muy positiva y la nuestra no. Después del segundo gol a la desesperada tuvimos la contra de Gerard, pero el resultado final es justo», admitió sin restar méritos a su rival. Luego hizo autocrítica. «No matamos los partidos cuando tenemos que hacerlo. Nos ha faltado oficio y somos irregulares, pues durante un encuentro hacemos micropartidos de partes buenas y malas», explicó.

Calleja destacó al mejor de su equipo, «Asenjo», pese a los tres tantos encajados, y a un «Espanyol «en un momento dulce, que juega bien y con confianza». Y el sábado 20 llega el Atlético.