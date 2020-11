¿Cambiará Óscar Cano la forma de jugar del Castellón? Entra y mira lo que opina

El día de su 48º cumpleaños, Óscar Cano reafirmó que no piensa cambiar el sello de su Castellón, pese a las cinco derrotas consecutivas, todas por la mínima y con unos patrones similares (incluyendo errores arbitrales y videoarbitrales). Así que, mañana en Oviedo, que nadie espere que los albinegros jueguen al contraataque, que cuelguen balones o innovaciones similares.

«Para contraatacar hay que quitar la pelota con jugadores físicos y no sé qué jugadores pueden hacerlo; si decidimos jugar directos, cada vez que lo hacemos, nos desestabilizamos y sufrimos más, ni tampoco tenemos jugadores para esta categoría, como sí los había en mis primeros seis meses en el Castellón; cuando abrimos el partido, veo más ruido que nueces», desarrolló. «Estoy abierto a cualquier cosa, siempre que aumente la posibilidad de ganar, pero no puedo traicionar al futbolista: no puedo pedirle a Jorge Fernández que defienda en nuestra área y luego pegue un esprint de 65 metros; ni tampoco puedo pedirle a Gus Ledes que pelee por arriba...», acabó de explayarse.

A MEJORAR

Cano recalcó que «hay confianza y tranquilidad en lo que hacemos», a la vez que expuso que trabajan en esa difícil tarea de mostrarse desequilibrantes cuando transitan el balón hacia la zona de tres cuartos del adversario.

«Es mentira que lleguemos poco: somos el equipo que más metemos el balón en el área rival y de los que más córneres sacamos», arrancó otra exposición. «Tengo jugadores que han hecho muchos goles en otras categorías, pero muy abiertos al aprendizaje», dijo de los más vanguardistas. Además, reclamó un plus a los de segunda línea. «No tenemos mediapuntas con un gran número de goles en sus carreras, pero hay que exigirles más», rubricó.

EL ASPECTO MENTAL

El granadino también habló de lo anímico y, como en otros malos momentos del Castellón, descartó recurrir a un psicólogo: «No soy partidario de recurrir a un profesional, con todos los respetos, salvo que sea algo muy grave».

«Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío», introdujo. «Lo veo medio vacío porque estamos aquí para ganar y para conseguir los 50 puntos; pero también medio lleno, porque hacemos muchas cosas bien y porque a cada equipo que nos enfrentamos, le ponemos contra las cuerdas más que cualquier otro rival al que se enfrentan», consideró Cano.

"NO TENGO MIEDO A NADA"

Óscar Cano habló de su experiencia personal (un hijo autista, la temprana pérdida de su padre...) a la hora de espantar cualquier tipo de zozobra en torno a lo que pueda pasar con él, si no vuelven los resultados.

«No hay ninguna otra persona que tenga mayor preocupación por el Castellón que yo», recalcó. «Tengo plena confianza en lo que hago y no miedo a nada», aseveró el granadino. «Soy consciente desde que soy entrenador que mi puesto depende de los resultados. Aquí estamos para ganar», consideró. «Dudo que haya alguien tan competitivo como yo; y a mí nunca me vais a ver con el ánimo menoscabado, porque comprendo que esta es mi profesión y conozco sus claves y su lógica», ahondó.

Cano, eso sí, contempló que se imagina que desde la directiva «también estarán preocupados por la situación, porque es su inversión e ilusión». No obstante, reiteró su afirmación de que el Castellón se salvará.