El Camp Nou se abre al fútbol femenino

Hablan de premio y también de cita histórica porque este miércoles el Camp Nou se abre para acoger por primera vez una gran cita de fútbol femenino. 22 jugadoras, 11 de azulgrana y otras 11 de blanquiazul, disputarán en el gran templo barcelonista el primer encuentro, el primer derbi de estas características, pero con una enorme pega. El escenario podría haber servido para batir récords de asistencia, para una festiva tarde de Reyes, pero esta pandemia que lo cambia todo y que obliga a improvisar, y difícilmente porque las cosas van bien, volverá a provocar que las gradas del Camp Nou estén vacías y que los aficionados de ambos equipos tengan que conformarse con ver el partido a través de Teledeporte y Barça TV (18 horas). No queda otra.

No será el Camp Nou el primer gran recinto deportivo que abre sus puertas al fútbol femenino. Antes, entre otros, lo hicieron San Mamés, el Metropolitano y Cornellà. Pero esta era una cita muy esperada, aunque con otro objetivo y otro colorido, lejos de un escenario a puerta cerrada. Pero el Camp Nou es y será siendo, aunque no haya público, un recinto único en su especie y de los que pone la piel de gallina a cualquier futbolista, sea cual sea su sexo, que disputa un partido y se estrena sobre el césped.

Situaciones diferentes

El Barça y el Espanyol llegan al gran duelo barcelonés con diferentes números y objetivos. Las azulgranas son líderes con 10 victorias sobre 10 partidos disputados y si están empatadas a puntos (33) con el Granadilla Tenerife es, simplemente, porque han jugado cuatro partidos menos. El Espanyol, que salvó la categoría ya que no hubo descensos la campaña pasada, precisamente por el covid, se encuentra en una situación más confortable que en 2020, en la 13 de las 18 plazas ligueras, pero todavía sin cumplir de lejos la perspectiva de la salvación.

"A nivel emocional podría afectar jugar en un entorno como el Camp Nou, pero nos centramos en competir al máximo. Que siendo un derbi no será fácil", afirma Lluís Cortés, técnico azulgrana y repite que "ir a este estadio es algo que debía llegar porque es un premio ya que somos un equipo grande en Europa". A las azulgranas la adaptación no debería influirles negativamente puesto que las dimensiones del campo son las mismas del Johan Cruyff, donde juegan habitualmente. "La gran diferencia será el antes y después del partido. Por el vestuario, el túnel al salir al campo... pero una vez empieza el partido no estás pendiente de si hay más o menos grada, repite Alexia, la capitana azulgrana.

El Espanyol llega con susto al Camp Nou, puesto que este martes las pruebas PCR efectuadas a toda la plantilla detectaron dos positivos por covid. "Afrontamos el derbi con naturalidad. Nosotros ya abrimos nuestro estadio hace dos años, pero la pena es que las jugadoras no tendrán la recompensa del público que se merecerían", destaca Rubén Casado, técnico blanquiazul. "Que los grandes clubs abran sus estadios para nosotras es algo positivo y muy importante para el fútbol femenino", festeja Paola, la capitana del conjunto perico. Este miércoles a las 6 de la tarde rodará el balón, con tintes de partido histórico pero con la desgracia de las gradas vacías.