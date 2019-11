Campos: «Aunque no meta goles me siento muy valorado por club y afición»

Álvaro Campos no saldrá en la lista de máximos goleadores, no le dedicarán portadas los medios de comunicación y tampoco será el que más camisetas venda... pero no hay ninguna duda que, por rendimiento, el cancerbero valenciano del CD Castellón es el futbolista que más está rindiendo en el presente ejercicio. Sus paradas dan puntos, evitan goles que permiten al conjunto de Óscar Cano ganar o no marcharse de vacío. Es el Jan Oblak de la Segunda División B, es decir, ese portero al que le hacen tres ocasiones, solo tres, por partido pero que son clarísimas de gol y, en el 90% de los casos, las solventa con su habitual fiabilidad.

En el seno albinegro, muchos son los que celebran los goles de César Díaz, ensalzan a Cubigol o enloquecen con un cabezazo de Rafa Gálvez. Pero... ¿y Campos? ¿Quién celebra su paradón con larguero incluido ante el Prat que significó sumar tres puntos? ¿Quién se acuerda de aquella intervención felina con 0-0 en Castalia ante el Olot a bocajarro ante Natalio? ¿O ese mano a mano que, con 0-1, evitó el empate del Atlético Levante?

Son paradas que no se celebran, que no detienen el partido, que no se corea el nombre del cancerbero por megafonía ni se pone música en su honor... pero son intervenciones que suman puntos que a la larga serán importantísimos para el equipo.

MUY IMPLICADO / El guardameta orellut es consciente de que, por norma general, en el fútbol suelen llevarse los méritos los goleadores, pero él está muy agradecido a todo lo que rodea al Castellón. «Aunque no meta goles me siento muy valorado por el club y por la afición. Es un lujo pertenecer a esta entidad», confiesa.

El portero albinegro considera que dentro de un equipo de fútbol «cada uno tenemos una función». «La mía es parar balones y si eso ayuda a ganar partidos, pues orgulloso estoy. Pero la verdad es que no me paro a pensar en eso, solo en que el Castellón logre victorias», indica.

El meta analiza para Mediterráneo cómo se siente en el club, donde es referente dentro y fuera del campo, así como uno de los capitanes. «No tengo ninguna queja. Mi trabajo diario tanto en los entrenamientos como en los partidos es correspondido con mucho afecto por parte de toda la familia albinegra», confiesa.

Sabe que está en una profesión donde «hay que estar concentrado al 100%. Trabajamos seis días a la semana para intentar evitar que acciones que duran segundos no sean rentables para el rival. El fútbol es un tema mental, de sacrificio y que se decide por detalles. Hacemos mucho hincapié en intentar minimizar riesgos».

Por último, sobre el futuro, quiere evitar euforias. «El único objetivo que tengo en mente es ganar al Orihuela. Solo pensando así podremos llegar a final de temporada mirando hacia arriba», finaliza Álvaro Campos.