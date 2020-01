Campos: «Tenemos la oportunidad de hacer algo bonito esta temporada»

Es uno de los capitanes y voces autorizadas del vestuario del CD Castellón. Es el cuarto portero menos goleado del grupo III de Segunda División B y uno de los más experimentados en la actual plantilla orellut. Por eso mismo, Álvaro Campos es consciente de la oportunidad que tiene ante sí el conjunto de la capital de la Plana en el presente ejercicio, ya que los de Óscar Cano llevan toda la campaña en la zona alta y, de seguir así, podrían terminar peleando por el ascenso.

El cancerbero valenciano es uno de los artífices del buen hacer de los castellonenses en el presente campeonato. De hecho, no hay encuentro en el que Campos no salve al equipo como mínimo en dos grandes intervenciones, como ocurrió el pasado domingo ante el Valencia Mestalla.

El guardameta albinegro siempre es un hombre realista y nunca escurre el bulto, reconociendo que ante el filial che no realizaron una brillante actuación, pero que nunca bajaron los brazos hasta lograr el triunfo. «No fue nuestro mejor partido. En ciertas zonas del campo estuvimos colapsados y no tuvimos la fluidez de otros partidos», admitió.

A su vez, elogió el nivel del equipo atrás: «En defensa estuvimos bien y supimos neutralizar el potencial ofensivo del Mestalla. Lo importante es ganar, porque dentro de dos meses ya no te acuerdas de cómo jugaste».

SATISFECHO CON SU AÑO / En relación a sus excelentes intervenciones en el presente ejercicio, Álvaro Campos quita hierro al asunto. «El portero está para parar y parece que si te tiran una vez y te marcan no has jugado. Lo importante siempre es poder ayudar al equipo», subraya el albinegro.

Sobre la racha anterior de dos derrotas, el meta confesó que «fueron muy caras, ambas por la mínima» y parecía que estaban «más lejos de la victoria cuando no era así». «Pero a veces pierdes cuando no lo mereces y, por ejemplo ante el Mestalla, fue al revés. El domingo había que ganar y aunque no jugamos bien, lo conseguimos», añadió.

Incluso valoró el triunfo en el Antonio Puchades. «He jugado allí cuatro veces y es la primera que gano. Son futbolistas que dentro de un par de años estarán jugando en Primera, por ello creo que hay que valorar la importancia del triunfo», explicó.

APUESTA A LO GRANDE / Sobre el devenir de este ejercicio, fue claro: «Creo que estoy en el mejor grupo de jugadores y cuerpo técnico en el que he estado nunca. Estamos ante una oportunidad de hacer algo bueno y bonito».

«Cierto es que solo pienso en ganar a La Nucía, pero hay que aprovechar esta inercia y luchar por un play-off, que sería algo muy bonito. Este es el mejor equipo en el que he estado», finalizó.