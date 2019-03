Campos ve «falta de ideas» y de «intensidad»

Álvaro Campos habló sin tapujos tras salir del vestuario. «El equipo ha estado mal, han sido superiores y han ganado el partido justamente», comenzó. «No lo hemos afrontado como se merecía la ocasión. No puedo dar una justificación para lo que ha pasado, porque yo no la tengo. Hay que asumir la responsabilidad de la derrota. La asumo, como capitán, jugador y aficionado. La culpa es nuestra. Se tenía que haber visto otra cosa», desarrolló el ayer capitán.

«La dificultad es cada vez más grande porque cada vez quedan menos partidos», destacó. «Hablo por mí: no me voy a rendir hasta que los resultados digan lo contrario y estoy seguro de que mis compañeros estarán a mi lado, no voy a dejar que nadie se baje de este trabajo para lograr el objetivo: salvarse», subrayó.

«He visto al equipo falto de ideas cuando teníamos el balón», dijo Campos, que lo achacó a «errores en la toma de decisiones, que no tienen explicación ni es entrenable». «Jugándonos la vida no puede haber tres jugadores de ellos en el rechace (del 1-0)», incidió. «Es falta de intensidad», subrayó. «Que cada uno valore lo que está aportando y lo que puede aportar, porque no estamos dando el nivel mínimo exigido», remarcó.