Cano: «A pesar del desastre de temporada, aún estamos ahí»

Ya cambió el tono unos minutos después del puñetazo que supuso el empate del Atlético Levante, al que le sigue dando vueltas y más vueltas. Óscar Cano, a menos de 48 horas del duelo por todo lo bajo de mañana en Paterna (12.00 horas), corroboró ese discurso más realista, aunque no desprovisto del matiz optimista a las puertas de una jornada llamada a resucitar al Castellón... o a enterrarlo un poco más.

«La semana ha sido como todas en las que no se consigue la victoria; y más en nuestro caso, que se hace tan necesaria», comenzó. «En los primeros días hay un poco de pesadumbre, más aún por la forma tan cruel en la que se sucedieron los acontecimientos», añadió antes de relatar: «Ellos nos aprietan y nosotros intentamos tener la pelota y protegernos, porque aparecen los nervios y todo este tipo de cuestiones que son más psicológicas que futbolísticas». «Cuando parecía que lo habíamos ajustado todo, viene la ocasión del [posible] 2-0 de César, porque pese al dominio del Atlético Levante, la ocasión más clara del partido es nuestra: un mano a mano con el portero, con tiempo para pensar, pero somos humanos y erramos», continuó. «No debimos encajar ese gol, por nuestro poderío en el juego aéreo», destacó. «Además, es un córner mal lanzado, porque viene a una altura que no es peligrosa, siempre y cuando seas capaz de defenderlo bien, pero...», reseñó.

FUTURO // «Ahora tenemos otra batalla», ligó Cano sobre el pulso con el Mestalla. «Iban ganando a un rival [Hércules] que va a hacer play-off y que tiene un presupuesto altísimo, lo que dice el potencial que tiene, pero no debemos pensar en nada, sino en salir a ganar en cualquier sitio y olvidarnos de lo que ha ocurrido en las 27 jornadas, porque a un equipo que le suceden tantas cosas malas, es por algo, no es una casualidad», dijo de forma descarnada. «Solo hemos sido capaces de ganar tres veces. No es normal empatar tanto, pero es lo que suele suceder cuando los partidos son tan igualados y no eres capaz de imponerte», admitió. «Si vemos el lado pesimista, hemos pasado tres entrenadores y no se logra esa necesaria sucesión de victorias, pero también nos tenemos que agarrar a lo positivo: a pesar de todo, estamos a un partido de salir de ahí, cuando en cualquier otra categoría, un equipo ya estaría desahuciado y muy lejos de la permanencia, pero nosotros aún estamos ahí», manifestó.

El Castellón lidia con varios rivales. «Ellos están en una situación angustiosa, también les va la vida en el enfrentamiento», indicó. «Será un partido en el que además de lo futbolístico, el que domine los nervios y la angustia que deriva de la clasificación, tendrá mucho ganado», comentó.

Cano habló cara a cara con los orelluts. «No podemos pedir nada a la gente, sería absurdo e ilógico. Después de 27 jornadas, en las que la tónica ha sido tropiezo tras tropiezo, sigue estando ahí, si bien es verdad que el otro día lo que no les gustó, lo silbaron, pero en el momento de la verdad, cuando vieron el dominio del Atlético Levante, se oían cánticos de ánimo, palmas...», recordó.

AUTOCRÍTICA // El granadino subrayó que «es el momento de hacer todos un ejercicio de autocrítica». «Y los que estamos en la nave, olvidar lo que ha ocurrido y pensar que quedan 11 jornadas; que estamos ahí, a pesar del desastre de temporada, con tres entrenadores, con un equipo que aún no ha ganado fuera y que solo ha obtenido tres victorias...», contextualizó. «Debemos quitarnos esa mochila de malestar, de que no salen las cosas. Y, a partir de ahí, centrarnos e intentar ganar por mil cosas: darnos un poco de aire, dejar más lejos al Mestalla y, fundamentalmente, generar estados de ánimo de creencia en que se puede», acabó.