Cano: "Al equipo hay que quitarle trabajo, presión y tanta exigencia"

Una hora en La Tribuna, con alguien como Óscar Cano, da mucho de sí. El técnico del Castellón profundizó su particular discurso en TVCS Mediterráneo, una revolucionaria forma de ver el fútbol que quiere implantar en Castalia, eso sí acuciado por la clasificación, con el equipo ya a cinco puntos de la salvación. «Vamos a salir a muerte contra el Conquense. Si ganamos no será una situación límite, porque podríamos estar a una victoria de salir del descenso», sostiene el míster.

El estreno del sábado

«No fue un buen partido, al menos el que nos imaginábamos, pero hay un hecho que lo cambia todo: saltamos con el 1-0. Eso hizo que el equipo tuviese que nadar a contracorriente, pero cuando fuimos capaces de empatar, una acción que pudimos evitar acaba con una falta y una concatenación de errores e infortunios que hacen que el Perada se ponga por delante. Reajustamos cosas en el descanso y vamos ganando terreno hasta que, en los últimos 20 minutos, el equipo se hace merecedor del empate en un partido que no alcanza las expectativas que tengo yo respecto al juego del equipo», desarrolló.

«Máyor es un activo del club, como cualquier otro jugador. Buscábamos que pudiese atraer a los centrales y abrir pasillos. No estoy de acuerdo con que tenga pasotismo: luchó, pero el equipo no le hizo llegar balones, y eso lastró su rendimiento», detalló.

El sistema

«Se trataba de que cada jugador que recibiera el balón, tuviese el mayor número de referencias, porque en una situación en la que la angustia se ha apoderado de algunos, pudieran pasar la pelota a un compañero de forma rápida y limpia. Se trataba de dar seguridad al equipo, de estimularlo no solo con mi presencia».

Plantilla

«Estamos habituados a pensar, por la educación que hemos recibido, de manera cartesiana: viendo piezas. Pero no es un pensamiento que nos acerca a la realidad. A mí me gusta un estilo definido de juego: he nacido así y no lo voy a cambiar, sería atentar contra mi propia esencia».

«La plantilla está bien hecha para lo que pretendía el Castellón, con una idea clara de jugar directo, con dos delanteros como Máyor y Cubillas; alguien intuitivo como Hicham para las segundas jugadas; centrales como los nuestros, top en la categoría; centrocampistas box to box como Gálvez o Caballero… Pero eso no ha dado los frutos esperados, y luego también están las dinámicas».

«Si se trata de hombres, hablo de más de 20 años en el fútbol profesional, de Segunda B hacia arriba, no he dirigido nunca, ni volveré a dirigir, a una plantilla tan cercana a lo que decís que son hombres. Tal vez lo que haya que decirles, es que entrenen menos, que trabajen menos, que tengan un sentido de la responsabilidad más reducido, porque eso les está pesando. Este es un grupo más cercano a lo que pueden ser legionarios o boy-scouts…».

«No soy partidario ni de las mediciones ni las estadísticas, porque no sirven para nada, pero les pedí a los preparadores físicos que me pasaran los datos del GPS, distancia, velocidades… del partido. Las hemos comparamos con algunos de los mejores equipos del año pasado en Segunda A, y estamos muy por encima. Tienen estrés y quieren resolverlo de forma cartesiana, que es corriendo más. Pero hay que hacer menos porque, si no, nos desorganizamos. Al equipo hay que quitarle trabajo, presión y tanta exigencia. Así veremos al mejor jugador, como han demostrado en sus anteriores equipos».

Refuerzos

«Más que de puestos específicos, hablo de que los jugadores que nos faltan, son receptores: que sean capaces de recibir en determinadas condiciones, sin tiempo para decidir, y que den sentido al siguiente receptor. Tienen que venir jugadores complementarios a los que tenemos, que permitan hacer aquello que mi presencia aquí obliga a hacer».

«Llevo poco aquí y necesito ver lo que me dan los jugadores, tengo otro partido esta semana. La dirección deportiva tiene más criterio que yo para decidir cual puede ser la plantilla a partir del 1 de enero. Para mí no es mala pero, para activar sus capacidades, necesitamos jugadores que ordenen y que hagan buenos a sus compañeros, que sepan qué hacer con el balón, lo cual solo se consigue jugando bien al fútbol. Deben ser buenos futbolistas; y sin son de aquí, la hostia...».

Bajas

«Estoy tan volcado en preparar el partido ante el Conquense… No hay ninguna decisión sobre lo que puede pasar desde que estoy yo, aunque algunas ya las habrán tomado antes de que viniese. Me han dicho que me van a hacer partícipe de todo cuanto pase. Ellos saben qué tipo de entrenador han firmado, con ganas de hacer las cosas de una determinada manera», matizó. «No sé cuántos vendrán, porque es posible que algún jugador que no está ofreciendo un buen rendimiento, se quede porque consideremos que con los que vengan, esto fluya de otra manera y pueda ofrecer ese rendimiento».