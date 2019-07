Cano: «Cambiar tanto de superficie está causando las molestias físicas»

Casi dos semanas de trabajo y dos victorias en los primeros amistosos (San Pedro, 0-2; y l’Alcora, 0-1) sirven a Óscar Cano para estar satisfecho por cómo se está desarrollando la pretemporada. Pero no todo son alegrías para el entrenador albinegro, que considera que hay un aspecto que no le está gustando en estos ya casi 15 días de preparación para la competición y que es perjudicial: no tener un lugar fijo para los entrenamientos y cambiar mucho de superficie.

Esto se debe a los problemas que se han producido en las instalaciones de Marina d’Or, que eran el lugar elegido por el Castellón para desarrollar la pretemporada, pero que no podrán utilizar hasta el próximo viernes —a partir de ese día se convertirá en el escenario de las sesiones de trabajo— y que han provocado que se haya tenido que improvisar a la hora de ejercitarse. «El no tener los campos de Orpesa nos ha condicionado mucho estos primeros días, ya que hemos tenido que cambiar mucho de superficie y los jugadores lo acusan en sus articulaciones, lo que ha provocado que muchos de ellos no hayan podido disputar ningún encuentro», señala Cano.

Es el caso de dos de los nuevos, Jorge Fernández y Verdés, y de Jairo Cárcaba, que no estuvieron ni en el Javier Marquina ni en El Saltador: «Una lesión en pretemporada es un hándicap muy negativo, por lo que no queremos arriesgar y perderles tres o cuatro semanas como mínimo. Arrastran molestias y hemos preferido que no se hayan vestido de corto para que se vayan recuperando de sus molestias físicas».

Pero el contratiempo que ha sufrido el Castellón en cuanto a instalaciones para entrenar —Cano prefiere el césped natural y lo han tenido que combinar con el artificial del Javier Marquina— no es achacable ni al club ni a Marina d’Or, más bien todo lo contrario. «Menos mal que tenemos una directiva que se movió con celeridad para facilitarnos poder entrenar unos días en la Ciudad Deportiva del Valencia en Paterna, que nos permitió disponer de campos de césped natural», señala.

Oportunidad DE la cantera / La ausencia de varios futbolistas del primer equipo está permitiendo a los canteranos tener más minutos en los amistosos (Panadés ha jugado los dos partidos completos), un hecho que considera importante Cano: «Lo único positivo de esto es que los canteranos tienen un mayor protagonismo y solo puedo decir que están trabajando de forma extraordinaria. Estos partidos les sirven para crecer y ya veremos el peso que pueden tener en la competición».