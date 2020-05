Cano: "Dudo que haya una plantilla que merezca más el título que la del Castellón"

Óscar Cano, entrenador del Castellón, ha hablado por primera vez del título de campeón conseguido por su equipo en el grupo III de Segunda B tras el confinamiento. El técnico andaluz ha explicado que “hasta la jornada 28, con el reglamento en la mano, hemos sido los mejores, le pese a quien le pese y lo diga quien lo diga. Y tiene mucho mérito en cualquier club, pero mucho más aquí porque hay un porcentaje altísimo de la plantilla que estaba ya el año pasado, porque en pretemporada los corrillos de gente no veían bien a los fichajes y consideraban que no se había hecho una gran plantilla sino que eran jugadores inéditos en muchos casos para un club de esta entidad… Pero nosotros teníamos claro que estábamos haciendo una plantilla acorde a la exigencia y a una idea y filosofía, y una identidad que se quería implementar, y estamos aquí por méritos propios”.

El preparador granadino ha ido más allá y ha insistido en que “tenemos razón de decir, si se corta la liga, que hemos sido campeones y que hasta la fecha no son diez jornadas, son 28. Son muchísimos partidos en los que es difícil mantenerse en primer lugar y no bajar de los puestos de arriba en segundo lugar y, en tercer lugar, mantener un liderato porque no es sencillo”.

Por último, Cano ha dado las gracias a la dirección deportiva por sus aciertos ya que los considera clave en la consecución del campeonato: “Como el fútbol te permite a través de las ventanas de mercado ir mejorando el equipo, hemos sido junto con los demás haciendo lo que tocaba en cada caso, con un nivel de acierto altísimo a nivel de comisión deportiva, y con esa seguridad y esa predisposición siempre de hacer del día a día nuestro arma. En ese sentido, dudo que haya una plantilla y un vestuario que merezca más este primer puesto que la nuestra”.