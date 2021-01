Cano: "El Castellón no ha merecido para nada perder contra el Tenerife"

Óscar Cano trata de sacar su lado más positivo en cada derrota que encaja el CD Castellón. El técnico granadino considera que su equipo compite contra todos los rivales a los que se ha enfrentado, con alguna excepción y con la diferencias existentes entre las plantillas. Y esa es precisamente la lectura que hizo del encuentro de ayer contra el Tenerife, en el que pese a dominar el primer tiempo, no se pudieron genera ocasiones de peligro y se acabó perdiendo en una jugada puntual del cuadro tinerfeño.

«Me quedo con lo positivo, que es que llevamos al extremo de la igualdad partidos donde, a priori, por plantilla somos inferiores y recordando que equipos como el Lugo, el Málaga o el mismo Tenerife no hicieron nada para ganar. Ha sido demasiado premio para el equipo visitante, pero ha venido a hacer eso y les ha salido. Son muy pocas las veces en que un equipo lleva el peso del partido y tiene el dominio y no gana, pero hoy (ayer para el lector) ha ocurrido y mi equipo no ha merecido para nada perder», lamentó Cano.

Sin lugar a dudas, una acción marcó el encuentro: el penalti errado por Marc Mateu en el minuto 25 con el empate sin goles en el marcador de Castalia. Sobre esta circunstancia, el entrenador del cuadro albinegro comentó que «esa jugada ha marcado el devenir de todo el encuentro porque, además de que se produce cuando estábamos jugando muy cómodos, era importante a tenor de cómo se estaba desarrollando el partido ya que el Tenerife jugaba con un 4-4-2 reactivo, con sus delanteros incluso metidos en su propia mitad de campo y era muy difícil deshacer eso. Por sensaciones y juego lo estábamos mereciendo», apostilló.



Cano prosiguió su discurso comentando que «hemos estado muy bien en la primera parte. Ha llegado el penalti, que era la ocasión más clara para ponernos por delante, pero el portero ha adivinado la intención de Marc y, a partir de ahí, más de lo mismo. No recuerdo ni una intervención de Álvaro Campos, ni una situación en la que estuviésemos exigidos... Hemos llevado el peso del partido, han pasado los minutos y hemos tenido que arriesgar un poco más y eso quizás ha hecho que parezca que ellos pudieran enlazar algún contraataque y, en un error por nuestra banda izquierda, ha llegado un envío en el que nos despistamos, nos rematan y marcan».

El entrenador del Castellón, que restó importancia al hecho de haber sumado seis derrotas en diez partidos en Castalia al no poder contar con «la presión» que ejerce la afición albinegra, avanzó que habrá «cinco o seis cambios como mínimo» de cara al partido de Copa del Rey del miércoles contra el mismo rival y en el mismo escenario.

Para concluir, Cano habló del mercado de invierno y mostró su intención de que el club pueda acertar en los refuerzos. «Este mercado no es fácil, pero vamos a ver si tenemos posibilidad y acierto para reforzar la plantilla», dijo.