Cano: «El partido era de empate, pero ha caído de nuestro lado»

Con alegría y satisfacción contenida. Así se presentó el técnico del Castellón, Óscar Cano, en su comparecencia ante los medios de comunicación. Fue sincero y reconoció que «el partido era de empate, pero cayó de nuestro lado. Como hace siete días el partido era de empate y al final se decantó a favor del Sabadell». Y con 37 grandes puntos en el casillero dijo que «ya nos faltan siete para lograr la permanencia. Cuando tengamos esos 44 puntos pensaremos en asegurar plaza para la Copa del Rey, y después miraremos hacia las cuatro primeras posiciones», reconoció.

De vueltas al partido ganado contra el Valencia Mestalla, el preparador granadino del conjunto albinegro explicó que «ha sido muy igualado», y explicó que «ha habido una parte para cada equipo». «Nosotros en la primera usamos muy bien el balón. Cuando tocó juntar y correr también lo hemos hecho bien», analizó. «Tuvimos mucha presencia en su campo. Ellos llegaron a nuestra área dos o tres veces y nos asustaron», expuso el míster.

ELOGIOS AL RIVAL / Y tras el descanso cambió un poco la decoración: «Ellos, con un entrenador muy inteligente, nos apretaron y nos desajustaron un poco». «También es humano que nuestros jugadores, viendo que veníamos de dos derrotas seguidas y que estábamos ganando, echaran dos o tres pasos atrás. Nos empataron con total justicia», confesó, añadiendo que «luego en un partido de ida y vuelta, la victoria pudo caer a favor de ellos o de nosotros». «Tuvimos la suerte de que cayó a nuestro favor», indicó.

EL PAPEL DE ÁLVARO CAMPOS / El preparador orellut fue preguntado por la importancia de la figura del portero Álvaro Campos. El experimentado cancerbero valenciano apareció poco, pero lo hizo para salvar al equipo de más de un gol. «Lo que nosotros queremos es que intervenga muy poco. Últimamente interviene muy poco porque estamos defendiendo bien. Y esperemos que lo poco que intervenga que lo haga bien, como está haciendo», dijo.

Javi Serra, el héroe / El héroe del partido fue el extremo valenciano Javi Serra, con el gol (1-2) sobre la bocina en el Antonio Puchades. «Ha sido una alegría muy grande», reconoció. «Es un gol que ha valido tres puntos para el equipo y se ha hecho justicia. Merecíamos la victoria, como no merecimos perder ante el Lleida y el Sabadell», destacó el habilidoso futbolista albinegro.

El atacante del conjunto castellonense saltó al terreno de juego cuando el partido era de idas y venidas, muy abierto. «He salido con ganas y vi el balón que me caía bien y le golpeé con toda la fuerza. Entró y la alegría fue inmensa», comentó el orellut.

En cuanto a su rol en cuanto a minutos de juego, es consciente de que la competencia es muy grande. «Hay que aprovechar los minutos que te da el entrenador, sean cinco, cuatro o tres. Se tienen que aprovechar porque nunca se sabe qué puede pasar. Yo pude marcar», arguyó el jugador.

Lo de estar tanto tiempo en el banquillo no se lleva nada bien. No gusta mucho, ni a Javi Serra ni a ningún futbolista. Él lo tiene claro. «Tenemos un buen equipo con 19 jugadores donde cualquiera puede jugar. Hay que respetar las decisiones que toma el entrenador. Los que no jugamos también hacemos mejores a los que sí que juegan», finalizó el goleador y héroe del encuentro.