Cano: 'El punto sabe a poco, hemos merecido la victoria'

El entrenador del Castellón, Óscar Cano, lamentó el empate de su equipo en Cornellà, donde los albinegros no merecieron, a su juicio, firmar tablas con los catalanes. «Puede que no interese decirlo, pero [el penalti] no he podido verlo. Lo que sí he visto es que el fútbol nos ha vuelto a traicionar», aseguró.

El granadino incidió en el dominio táctico de los orellut. «Hemos sido superiores al rival: en un escenario en el que es difícil jugar, lo hemos hecho y nos hemos adaptado rápido, hemos tenido ocasiones claras de habernos adelantado, pero cuando mejor lo teníamos, una serie de errores nos ha condenado».

Un punto que no evita al equipo albinegro escapar de la zona de descenso y que deja un sabor agridulce en el vestuario. «El valor que tiene como punto es que sumamos en un campo muy difícil, ellos son quintos. Pero sabe a poco, estando en una situación en la que sumar de uno en uno no nos arregla demasiado; y, a la vez, me llena de esperanza por como se ha obtenido».

Los de Cano fueron capaces de sobreponerse a dos ventajas locales para certificar el definitivo 2-2. «Hemos sido capaces de juntar dos o tres pases en un campo en el que dicen que no se puede jugar. Nos ha faltado el último pase. Hemos sido merecedores de la victoria. En el 1-0, era un contraataque para nosotros… y acaba en gol de ellos. Y después, una serie de errores consecutivos, un mal despeje, una mala decisión de un centrocampista nuestro… y el 2-1».

Por último, el técnico mandó un mensaje de optimismo ante la final que disputará el Castellón el próximo domingo en Castalia ante el Atlético Levante (17.15 horas), pese a que Cano no quiere llamarlo así. «Aunque la gente insista, de momento son semifinales. Queda mucho por recorrer», finalizó.