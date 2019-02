Óscar Cano en estado puro. El entrenador del Castellón ofreció ayer una rueda de prensa en la que hablando de la actualidad del Castellón, del pasado y del futuro, de la afición, de sí mismo e, incluso, de la vida misma, se explayó durante 26 minutos, en los que solamente le dio tiempo a responder a cinco preguntas.

Difícil empezar por una cuestión, porque fue saltando de un aspecto a otro. Pero arrancaba diciendo: «Hace 15 días parecíamos héroes y ahora parecemos villanos». «Hay que abstraerse, porque estamos a la misma distancia de poder salir de esta situación tan complicada: a un solo partido, y quedan 14», añadió. «Ya sé que el discurso suena redundante, pero como la vida misma», reforzó. «No percibo que haya habido tanto cambio, al contrario. Cuantas más veces reviso el partido ante el Espanyol B, más orgulloso me siento de lo que hicieron los jugadores y de las decisiones que tomamos desde el banquillo», profundizó el técnico orellut.

Continuó con los mensajes, primero a sus detractores: «Me da igual que me digan poeta, filósofo... Hablo así porque me he construido así. He escrito libros de fútbol, hasta ahora porque no he tenido la capacidad para escribir otro tipo de literatura. Es como si criticamos a un pintor porque escribe de pintura o a un periodista porque escribe de periodismo». «Me están criticando por cómo hablo desde hace 15 años. Yo podría venir aquí y decir que somos 11 contra 11, le echo la culpa a la intensidad y a la actitud, que a saber lo que es...», incidió.

OPTIMISMO POR BANDERA // También a la afición: «Lo único que pido es que animéis a los jugadores, porque esto es un bien común de la ciudad». «No es el momento de juzgar, sino de apoyar», recalcó. «Dentro de menos años de los que la gente se imagina, conmigo o sin mí, estará en la élite», apostilló el técnico.

Cano fue más allá. «Me pueden decir de todo menos populista. No le pongo un adjetivo a una afición por su número, pero sí digo que la del Castellón es exageradamente buena: en Tercera, tras siete años, hace más de 12.000 socios, ahí está el cartel», rescató. «Entiendo el pesimismo, porque no me he comido los primeros meses de la temporada. Pero quedan aún 14 jornadas, el equipo muestra cosas, acabamos mejor que el contrario, es muy complicado ganarle, tira muchas veces a portería...», detalló.

«Soy optimista», resaltó. «¿Qué nos hace falta? Igual introducir a gente de más desequilibrio en determinadas situaciones», se contestó. «Lo que sí le pido a todo el mundo es criterio. Que se sientan conmigo y los jugadores, que le transmitan lo que le transmite su entrenador, que no se basen en un resultado. Yo no puedo dejar de querer a mi hijo porque suspenda un examen», enarboló.

¿RESULTADISTA? // Cano, pese a que huye del resultadismo, hizo balance: «Para mí los números no son malos. Si ganamos el domingo, desde que estoy aquí, habremos obtenido la mitad de los puntos en juego, que son muy cercanos a un equipo de play-off: 13 puntos en nueve jornadas, en ocho menos que los 13 puntos que había cuando vine». «No veo razones para la alarma», afirmó.

Con el equipo a cuatro puntos de la permanencia, Cano se atrevió a mirar hacia el futuro: «Estamos creando una manera de ser con un montón de jugadores que pueden renovar. Si somos capaces de revertir la situación y salvamos al Castellón, podemos encontrarnos que, en verano, tengamos hechos siete meses de pretemporada, desde que estoy aquí; y una plantilla hecha, a falta de cuatro o cinco retoques». «Así que vamos a seguir trabajando y a olvidarnos de ese marcador puntual», zanjó el técnico albinegro tras 26 minutos.