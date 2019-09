Cano: "Este Castellón no debe bajar del sexto o séptimo puesto"

La buena marcha deportiva de este inicio de temporada del CD Castellón no ha pasado inadvertida en el seno albinegro. La condición de invicto y las sensaciones en muchos de los partidos invitan al optimismo. Pese a que no se quiere lanzar las campanas al vuelo, el cuerpo técnico orellut se plantea dos situaciones: una, no pensar más allá del próximo partido; y dos, pelear por estar durante toda la temporada en la zona alta de la clasificación.

De hecho, el entrenador del conjunto castellonense, Óscar Cano, no quiere que su equipo se relaje por el hecho estar arriba en la tabla y, además, por recibir este domingo en Castalia al colista (18.00 horas), un Badalona que todavía no conoce la victoria y que suma un punto de 15 posibles tras cinco jornadas.

Ayer, el míster andaluz analizó cómo llega su equipo al duelo de mañana, teniendo claro que «pese a que el objetivo es ganar, también debemos conseguir regularidad en el juego y ser fiables defensivamente», reconoció.

HAN SIDO VULNERABLES

Es más, el preparador albinegro también espera que el equipo ofrezca un buen nivel de manera constante durante los 90 minutos de los partidos, empezando contra el Badalona: «En algunos momentos hemos sido un equipo muy vulnerable y ello debemos revertirlo», insistió, recordando tramos de los partidos ante La Nucía y el Valencia Mestalla «donde estuvimos a merced del rival y con poco nos generaron ocasiones».

«Es en ese tipo de situaciones, en las que nos hemos visto débiles en las que debemos hacer hincapié y mejorar. Hay que buscar la fiabilidad los 90 minutos y no conceder tan fácilmente ocasiones al rival», argumentó.

MIRANDO HACIA ARRIBA

Por otra parte, Óscar Cano se suma a la gran ilusión entre la afición por el inicio de la temporada, considerando que por plantilla y nivel de juego deben mirar hacia arriba. «El primer ilusionado soy yo, si somos capaces de ganar el domingo estaremos en play-off si no sucede nada extraordinario. Este Castellón no debe bajar de esos primeros sexto o séptimo puesto durante toda la temporada. Sería lo ideal», remarcó Cano.

Por último, el míster advirtió en su comparecencia del peligro que tiene la visita del colista a Castalia, un Badalona al que respeta. «Es un equipo que cada día está más cerca de ganar, pero si somos capaces de sacar al campo todo nuestro nivel vamos a ser un equipo muy complicado para ellos, ya que hacemos muchas cosas bien», reconoció el técnico granadino para terminar.