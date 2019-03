Cano: «Ha sido el partido más redondo para esta categoría»

Con la serenidad de siempre y la alegría lógica tras una victoria así, Óscar Cano analizó la situación de su equipo, que por primera vez en cinco meses, está fuera de los puestos de descenso directo. «Hemos roto otro maleficio. En la anterior jornada ganamos en el descuento, cuando siempre había sido al revés y hoy (por ayer) hemos logrado la primera victoria a domicilio. Vamos a ver si somos capaces de dar continuidad a esta racha el sábado, pero es un paso muy importante», aseguró el técnico orellut.

El equipo mostró la versión más sólida del curso, dando la sensación de ser un cerrojo atrás y llevando peligro en cada una de sus contras. «Era un partido que sabíamos que iba a ser así», dijo el míster, que en la rueda de prensa previa advirtió que iban a ser muy atrevidos. «Lo hemos leído muy bien y en la primera mitad fuimos muy superiores, encontramos el gol de César y perdonamos la sentencia. Luego en la segunda supimos sufrir y cerrar el resultado», detalló.

ELOGIOS A CAMPOS / El granadino incidió en el factor suerte, que parece cambiado en las últimas jornadas. «En muchos desplazamientos hemos sufrido reveses inmerecidos y ahora parece que las cosas nos salen como queremos. Además, tenemos al mejor portero de la categoría (Álvaro Campos), que ha sido clave para mantener la victoria. Para mí no ha sido el mejor partido de la temporada, quizás sí el más redondo para esta categoría», manifestó el técnico albinegro.

Desde la llegada de Cano, el Castellón tiene varios registros. Ayer volvió al 1-4-4-2 y tuvo grandes momentos de juego. «Hay que ajustar la idea en base a los elementos que tenemos. Los jugadores como Rubén Díez me gustan cerca del balón y pivotes como Rafa Gálvez y Caballero nos dan la consistencia que necesitamos. Si tengo continuidad en el Castellón, trataré de encajar las piezas para que el equipo crezca», puntualizó.

Además, el preparador andaluz aseguró que Óscar Fernéndez vino «con cinco kilos de más» y está poniéndose a punto. «Hay jugadores que han tenido que hacer una pretemporada particular. Para mí son todos mis hijos con el objetivo de que el Castellón salga de la situación en la que se encuentra. Muchos decían que nunca iba a quitar a Rubén Ramos y hoy no ha sido titular, lo importante es el grupo», añadió. Por último, Cano elogió al rival, resaltando la importancia que tiene la victoria ante un Lleida que lucha por el play-off: «Es un gran equipo y, por la amistad que me une con su técnico, ojalá se clasifique para la promoción».