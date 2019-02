Cano: «La política del club en el mercado ha sido excepcional»

Es un hombre satisfecho. El club ha atendido sus peticiones y han elaborado un plantel con futbolistas aptos para el estilo de fútbol que él propone. Tras el cierre del mercado de invierno del pasado jueves, Óscar Cano no ocultó ayer su satisfacción por el equipo de que dispone, tildando de «excepcional el trabajo y la política de la dirección deportiva».

Para el míster, «se ha confeccionado la plantilla para jugar de una determinada forma» y con su llegada «se han llevado a cabo incorporaciones de jugadores del perfil solicitado». «Estoy muy contento con el mercado porque se ha atendido a un criterio claro y se han traído a los jugadores pronto y con rendimiento inmediato», reconoció abiertamente.

Incluso analizó a la última incorporación, Julio Delgado. «Hemos traído un perfil de atacante diferente a lo que teníamos para tener un equipo más competitivo. Tiene mucha experiencia a pesar de ser sub-23 y viene a aportar mucho», destacó el míster.

SOLIDEZ DEFENSIVA / A su vez, valoró los registros defensivos excepcionales del equipo, un gol en contra en los últimos cinco partidos. «Esto se debe a que este equipo estaba hecho para defender con garantías y ahora tiene el aliciente de nuestra forma de jugar», esgrimió el técnico.

Una defensa que plantará cara al Espanyol B, sobre el que Óscar Cano se deshizo en elogios. «Llevan años compitiendo con la cantera del FC Barcelona, lo que habla muy bien de ellos. Miman mucho su fútbol base y es el equipo más difícil a domicilio del grupo», expuso, añadiendo que es un equipo que les va a exigir «muchísimo y será uno de los rivales más complicados que restan hasta final de temporada», advirtió.

AGRADECIDO A LA AFICIÓN / Quienes seguro que no fallarán hasta el final del ejercicio son los casi 14.000 abonados orelluts y a Óscar Cano no le cabe ninguna duda. «Si en las duras han estado, ahora que al equipo se le ven brotes verdes y puede salir de ahí abajo, no me cabe ninguna duda que también estarán apoyando a los jugadores», concluyó.