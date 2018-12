Cano: "Mi pretensión es adaptar el juego a cada situación y cada partido"

Óscar Cano, entrenador del CD Castellón, se sentará por primera vez en el banquillo del estadio Castalia este sábado (19.00 horas) con la visita del UB Conquense, en la penúltima jornada de la primera vuelta. Y lo hará tras perder en su debut en Peralada, pero consciente de que solo vale la victoria en la última jornada del 2018. Tras completar su primera semana entera dirigiendo los entrenamientos, el técnico granadino ha analizado la actualidad del equipo.

Estilo de juego

"Más que sistemas, mi pretensión es tener una amplia variabilidad para adaptarse a cada situación y cada partido. Vamos a intentar hacer bien las cosas y que cada jugador tenga compañeros cerca para jugar la pelota"

Rival

"Hemos visto el partido de Copa y se ha analizado durante toda la semana. El Conquense tiene criterio con la pelota y quieren dominarte con posesiones largas y con sentido. A partir de ahí vamos a tratar que tengan la posesión poco tiempo y cuando la tengan debemos ser eficaces para impedir el avance a espacios donde puedan hacernos daño"

Aficionados

"Al aficionado no hay que pedirle, hay que darle porque con poquito que le demos nos lo va a devolver multiplicado por cien. Uno de los factores por los que he firmado en este club es porque me apetece estar un proyecto donde el aspecto social sea importante. Queremos brindar un triunfo a la afición antes del descanso navideño"