Cano: «No hemos tenido esa suerte cara a portería»

Para Óscar Cano, la victoria del Málaga en Castalia no fue justa. «Muchas veces, lo que indica el marcador no se ajusta a lo que sucede en el terreno de juego, aunque durante muchos tramos de la temporada pasará al contrario y el equipo ganará partidos que, quizás, no merezca», desarrolló. «El equipo lo ha hecho todo para ganar, pero no ha habido esa suerte cara a portería», incidió. «Tenemos jugadores que han demostrado tener gol y confiamos en ellos», enfatizó.

El entrenador granadino también se refirió a lo demostrado por los costasoleños: «No recuerdo una parada de nuestro portero en todo el partido». «Nos ganan con un centro desde la izquierda que coge una parábola imposible y acaba dentro», dijo sobre el 0-1 de Ramón Enríquez. «Después del gol, el equipo ha jugado bien, ha llegado al campo contrario, ha desequilibrado, ha servido bien a los delanteros... pero no hemos tenido la fortuna necesaria para llevarnos al menos un punto», detalló. «Ya lo dije: en esta categoría, cualquier detalle cuenta --incidió--. Y para mi punto de vista, lo importante es que el equipo sigue haciendo las cosas bien en Segunda A y que no se siente inferior a ningún rival», defendió. «Y repito: debemos tener una mente mucho más amplia y ver que se han hecho muchas cosas bien a pesar de la derrota», fue el mensaje para todos aquellos que, a pesar de la victoria en Ponferrada, ya le sacan un montón de defectos y carencias a los albinegros.

Después de una década fuera del fútbol profesional, el albinegrismo sigue resituándose en este nuevo escenario futbolístico, que debe acostumbrarse a ver a través de la pequeña pantalla.

«Soy un enamorado de esta categoría. Los partidos en Segunda A son eso: pocas ocasiones y juego igualado», opinó Cano. «Si mi equipo no creara peligro y no generara ocasiones, sí que estaría preocupado», comentó. «Pero esto no es cuestión de si son o no son jugadores válidos por no concretarlas hoy [por ayer]; lo más importante es que aquello que hacemos bien, se está llevando bien a cabo y que aspiramos a ser uno de los equipos que consiga la salvación», concluyó. H