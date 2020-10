Cano: "Si tenemos paciencia, en tres o cuatro años tendremos al Barça y el Madrid en Castalia"

Óscar Cano aprovechó la previa del encuentro contra Las Palmas, este miércoles a las 19.00 horas en el Estadio Insular, para hacer un llamamiento a la calma y pedir "paciencia" a todos los actores que rodean al CD Castellón: desde la directiva, a la afición y los medios de comunicación.

El entrenador del conjunto albinegro quitó hierro a la última derrota contra el CD Lugo y aseguró que "tenemos que ir todos a una. Yo no tengo ningún miedo a perder el trabajo, a mí lo que me preocupa es el Castellón por el pasado que hemos vivido. Si todos vamos en la misma dirección, en tres o cuatro años, o los que sean, pasará por aquí el Barça o el Madrid. Si no, con todos los respetos, vendrán el Ebro o el Ejea... Hay que tener paciencia".

Centrado en los aspectos deportivos más inmediatos, Cano dijo de Las Palmas que es "un equipo temible" y al que va a ser "muy difícil" hacerle daño. "Está en una dinámica excepcional y con el que hay que tener mucho cuidado. Si tuviésemos que definir a Las Palmas la palabra sería talento. Es un equipo que desde atrás trata de construir, con interiores con mucho criterio para jugar...", analizó el técnico andaluz.

También ensalzó la aportación de su entrenador desde el banquillo a un equipo de calidad. "Pepe Mel lo que hace es sacar al campo a los que mejor llegan al partido. Ellos, cuando se juntan son temibles. Tienen unas capacidades altísimas para crear peligro”, reconoció el entrenador albinegro.

El entrenador del Castellón no introducirá demasiados cambios en el once inicial de este miércoles, pero puntualizó que “aunque a corto plazo igual no hay excesivos cambios, habrá oportunidad para muchos jugadores a medio o largo”. Y es que el calendario se comprime: el sábado visita Castalia el Girona y, el martes siguiente, el Almería. Además, tiene las dudas por molestias musculares de Jorge Fernández y Juanto Ortuño.

Cano quiso dejar atrás la polémica derrota del sábado ante el Lugo cuando el VAR no concedió un gol legal a Marc Mateu en el minuto 90 con empate a cero, anotando en el descuento el gol de la victoria el cuadro gallego.

“El VAR es una herramienta que está dirigida por el ojo humano. Es un gol absolutamente legal que nos hubiera puesto con 11 puntos y el 4º clasificado”, apuntó el entrenador del Castellón, pero también llamó a “olvidarse de ello porque nosotros también nos equivocamos”.