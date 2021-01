Cano: "Tenemos que reconocer dónde nos hemos equivocado e ir al mercado"

Todas las semanas, Óscar Cano se reúne con la comisión deportiva del CD Castellón para analizar el rendimiento y los resultados del equipo. Son reuniones semanales, que ahora que ha abierto el mercado de fichajes cobran mayor importancia si cabe. Primero, porque hay que hablar con los jugadores con los que no se cuenta y buscarles una salida. Y, segundo, porque hay que ir al mercado a pelear por traer a varios jugadores que aporten «contundencia» a una plantilla inexperta y a la que los errores que comete le están saliendo excesivamente caros en Segunda División.

«Tanto los miembros de la comisión deportiva como el entrenador tenemos que reconocer dónde nos hemos equivocado e ir al mercado para contrarrestar la falta de contundencia que ha demostrado el equipo en estas 20 primeras jornadas de LaLiga», comenzó explicando el entrenador albinegro, quien ayer mismo mantuvo «una charla informal» con sus compañeros en la parcela deportiva tras el entrenamiento.

Todos ellos son conscientes de las carencias que tiene el actual plantel, de ahí que sea fundamental intentar acertar a la hora de incorporar a una serie de futbolistas que mejore el rendimiento del equipo y permita pelear por la permanencia con mayores garantías. «Hemos probado con varias alternativas: jugando con tres centrales, con cuatro, con uno o dos delanteros, dando más responsabilidad a los carrileros, reforzando el centro del campo... y el equipo sigue mostrando las mismas carencias, así que solo hay una solución y se llama mercado de invierno», añadió Cano.

Débiles en defensa y muy poco acertados en ataque, el Castellón requiere de experiencia en ambas parcelas y también un centrocampista que pueda aportar criterio al juego del equipo. Pero esta ventana de fichajes que se abrió el pasado lunes comporta una gran dificultad, más aún ahora que LaLiga «es la que te dice cuánto y cómo te puedes gastar el dinero».

Ofrecimientos y exigencias

No habló de nombres propios, pero sí reconoció Cano que «el optimismo respecto al mercado de fichajes va por días. A veces, por los ofrecimientos que recibimos y los informes que tenemos lo somos, pero luego llegan los clubes de origen y exigen ciertos montantes económicos que nos hacen caer en el pesimismo. Ahora no hay tantas facilidades para fichar como había antes porque LaLiga lo examina todo al detalle y el pago de los salarios es una de esas dificultades que comporta este mercado de invierno. Además, los jugadores que están en boca de todos tienen sus exigencias y nosotros somos unos recién ascendidos. Esa es nuestra realidad. No es un mercado fácil, pero hay que insistir y jugar nuestra cartas».

Aunque lo ideal para Cano sería poder contar pronto con algún refuerzo, el técnico granadino confesó que cree que «el mercado se va a alargar y no será hasta el último momento cuando se cierren las operaciones».

Estado anímico

A pesar de haber entrado en descenso y haber encadenado dos derrotas consecutivas ante el Tenerife --LaLiga y Copa--, Cano dijo que no veía «mal» a sus jugadores, más allá de aquellos que «se vieron implicados en las jugadas que nos supusieron perder». «Están dos o tres días cabizbajos y casi pidiendo perdón a sus compañeros, pero hay que levantarles el ánimo rápido. Estamos preparados para luchar hasta el final porque sabemos cuál es nuestro objetivo y somos conscientes de que sufriremos hasta la última jornada», apostilló.

Los errores

«Más que falta de atención, creo que es un juego de inteligencias. Nos dejamos la vida por entrenar todas las situaciones y acciones posibles, pero en algunos momentos los rivales son más inteligentes que nosotros. Son instantes en los que se ha de tomar una decisión, tener la intención de hacer algo, y nos acaban ganando la partida», explicó el entrenador del Castellón al ser preguntado por los errores --algunos de ellos infantiles-- que se han cometido en las últimas jornadas y que han privado a los albinegros de llevar algún punto más en su casillero.

El rival

Pese a la diferencia presupuestaria y su posición en la clasificación, el entrenador del Castellón dejó claro que afrontan el partido del domingo contra el Espanyol «con la máxima ambición»: «Es un escenario en el que no tenemos nada que perder y un partido muy bonito de jugar. El equipo está compitiendo muy bien y vamos a tratar de ser uno de los equipos que protagonice una de esas sorpresas que a veces tiene el fútbol. Y ese es el mensaje que les hemos transmitido a los jugadores porque hemos puesto en aprietos a otros de los mejores equipos».

El parón liguero

Aunque la próxima semana no habrá Liga al disputarse la siguiente eliminatoria de la Copa, el cuerpo técnico ha descartado hacer una nueva concentración como la que se hizo hace algunas semanas en El Saler al considerar que la plantilla está «muy cohesionada y entrenando de forma increíble desde diciembre». Cano especificó que «la semana de descanso la usaremos para analizar la mejora del equipo a nivel táctico y procedimental, y para insistir a los jugadores con los que no contamos cuál va a ser su papel si finalmente se quedan».

La enfermería

El Castellón afrontará el partido del domingo sin Carles Salvador, al que se espera tras el parón de la semana que viene para el partido contra el Sporting de Gijón, ni César Díaz ni David Cubillas. El delantero manchego pidió el cambio durante el encuentro de Copa contra el Tenerife y está pendiente de una resonancia para conocer el alcance real de su lesión, mientras que su compañero en el ataque presenta problemas en el músculo sartorio. «Es una oportunidad para que otros jugadores participen. Confiamos en todos», dijo Cano.