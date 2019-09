Cano: «Tras lo visto en el campo hay que valorar el punto logrado»

Con la satisfacción de no haber perdido todavía en la liga, unido a la buena dinámica, de tres partidos sin perder después de tres jornadas, Óscar Cano analizaba el «buen empate», a su juicio, en La Nucía, reconociendo que el conjunto local fue superior en la segunda mitad, lamentando el hecho de no haber tomado distancia en el primer acto cuando el Castellón fue «mejor».

«Hemos sumado un punto, y hay que valorarlo», decía en un primer momento, pero sin ocultar los aspectos negativos: «Los primeros siete minutos han sido nefastos, lo cual nos ha costado un gol y tener que ir contra corriente». «A partir de ahí hemos recuperado el balón, trasladando sobre el campo las buenas sensaciones que transmite este equipo en las tres primeras jornadas del campeonato», argumentó.

MEJOR CON BALÓN / «A raíz de tener el balón, el equipo se ha asociado y ha generado ocasiones para lograr el empate, como así ha sido; e, incluso, para haber anotado algún gol más antes del descanso. De hecho, pienso que hemos acabado la primera parte mejor que ellos», explicó un Cano que no ocultó que «en la segunda mitad no he visto a mi equipo en ningún momento».

«Cuando ha entrado Rafa Gálvez, hemos podido detener la sangría, cortocircuitando la llegada de balones a Fofo; así hemos podido crecer en los últimos 10 minutos. Pero eso es lo que debemos evitar y nadie queremos, que el partido se convierta en un ida y vuelta sin sentido en la recta final, porque nos podría haber costado el encuentro», insistió.

Incluso elogió el nivel de su oponente. «Hay que reconocer que podría haber pasado cualquier cosa. Debemos ser honestos y decir que el La Nucía, en la segunda mitad fue mejor, disfrutando de tres ocasiones muy claras para ganar, por solo una nuestra, la de Rubén Díez», añadió, destacando que fue «un partido entre dos equipos que están bien y han iniciado bien la competición». «A mí el La Nucía me ha gustado mucho y todos sus integrantes juegan a lo mismo, eso es un punto a favor», incidió.

En resumen, Cano se marchó «contento con el equipo». «Los chicos están implicándose y dándolo todo. Debemos ampliar a más esa racha de 30 minutos tan buena que tuvimos en la primera mitad. Ahora hay que hacer bueno el empate ganando el domingo en casa al Olot», recalcó.