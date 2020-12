Capoue, su regreso al Pizjuán, la racha... Emery analiza el Sevilla-Villarreal en cinco flashes

Solo piensa en el Sevilla. Ese es el mensaje que ha transmitido este lunes el entrenador del Villarreal, Unai Emery, quien ha analizado, en la víspera del duelo ante el conjunto hispalense en el Sánchez Pizjuán (martes 29 , 17.00 horas), el encuentro que le medirá a su exequipo, al que considera uno de los clubs referentes del fútbol español. Un técnico groguet que no ha querido analizar la posible llegada del mediocentro francés Etiène Capoue, del Watford inglés, quien está previsto que sea incorporado para reemplazar al lesionado Vicente Iborra.

Estas son las reflexiones de Unai Emery sobre el mercado y el partido ante el Sevilla:

NO QUIERE HABLAR CE CAPOUE. "El club está trabajando en estas situaciones de necesidad, como en su día se trajo a Estupiñán ante la lesión de Alberto Moreno. Yo prefiero centrarme en el partido del Sevilla y el club es el que se está dedicando a buscar una solución ante tal necesidad por la lesión de Iborra. Reitero en que no quiero hablar de quién va a venir, porque sino me descentraría. Solo pienso en el Sevilla. Sí que he analizado con el club del perfil de jugador que queremos, pero ahora solo me centro en el partido de mañana".

ELOGIA EL CRECIMIENTO HISPALENSE. "El Sevilla ha crecido de forma impactante desde hace unos años, el Sevilla es lo más parecido a lo que hizo el Atlético con Simeone, es el favorito para los cuatro primeros puestos y aspira a estar muy arriba. Un equipo que crece, y que con Lopetegui son competitivos y tienen un sello de buen juego. Tienen grandes jugadores, con experiencia, calidad, que tienen gol y desborde".

EL SEVILLA, EN SU CORAZÓN. "Está claro que tu corazón se va repartiendo en los clubes en los que estás, tengo una parte del corazón en esos equipos. Si hay un sitio especial por lo logrado ese es el Sevilla, volver es muy especial, pero dejo los sentimientos de lado. Saludaré a mucha gente, pero estoy centrado en el partido y en esta nueva historia. Son recuerdos muy bonitos, pero ahora este es otro momento".

EN BUSCA DEL PARTIDO 20 SIN PERDER. "Las estadísticas son un punto de referencia, en mi último club estuve 22 partidos sin perder, pero estas rachas no me hacen cambiar. Vamos partido a partido y pensando que cada partido es único, pensar en los tres puntos y en la dificultad del rival".

RESPETO AL EQUIPO DE LOPETEGUI. "Tenemos un rival duro y en un partido en el que se verán muchas cosas. Nos enfrentamos con un rival que está arriba y que queremos estar con ellos. Ese es nuestro reto, partido bonito y que tienen empaque, es un partido que llama la atención".