Carlos Sainz, el mejor piloto de rallys de la historia

El español Carlos Sainz Cenamor (12 de abril de 1962, Madrid) ha sido considerado como el mejor piloto de rallys de toda la historia por delante del campeonísimo francés Sébastien Loeb, poseedor de nueve títulos mundiales de rallys, en una encuesta realizada entre seis periodistas expertos y los votos emitidos por 300.000 aficionados a las carreras, que votaron en la página web del Campeonato del Mundo de Rallys de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Los periodistas expertos repartieron sus votos entre los dos finales, Sainz y Loeb, tres para cada uno y, finalmente, fue, sin duda, la popularidad y las gestas de Sainz, tanto en el Mundial de rallys como, sin duda, en el duro Dakar, la que hicieron que los aficionados acabasen decantándose por El Matador.

Doble campeón del mundo

El español, de 58 años y doble campeón del mundo con el Toyota Celica, en 1990 y 1992, en compañía de Luis Moya, ha derrotado al francés Sébastien Loeb en el cara a cara de la final que terminó ayer (4 de mayo). Sainz ha obtenido el 57,28% de los votos en el punto culminante del concurso. Las votaciones en wrc.com capturó la imaginación de los aficionados a los rallys en todo el mundo con más de 80.000 votos emitidos en la final. Más de 300.000 de ellos fueron durante las fases de eliminación que tuvo un mes de duración, organizado por el promotor de WRC y patrocinado por Pirelli.

Sainz, apodado El Matador, ganó los títulos mundiales de pilotos en 1990 y 1992 con Toyota y obtuvo 26 victorias en el WRC de 196 pruebas disputadas en su carrera (en casi la mitad de ellas acabó en el podio). Fue uno de los pilotos más constantes del WRC y también terminó segundo o tercero en el campeonato en nueve ocasiones. Sainz logró su primera victoria en el Mundial de rallys hace, justamente, 30 años, y fue en el duro Acrópolis de Grecia, en 1990.

Dura competencia

A los 18 campeones desde el primer título de pilotos del WRC en 1979 se les unieron en la competición dos participantes como comodines.El sorteo, al estilo eliminatorio, llevó a los pilotos a batallas cara a cara entre ellos. Cada día, los aficionados y un panel de periodistas expertos votaron por su favorito de cada pareja.

El sexto cabeza de serie, Sainz, derrotó a Hannu Mikkola en la primera ronda de la competición antes de derribar al tercer clasificado, Tommi Mäkinen. Luego venció al seis veces campeón Sébastien Ogier, segundo cabeza de serie, en la semifinal. Loeb, nueve veces campeón del mundo y primer cabeza de serie, derrotó a Richard Burns y Walter Röhrl en las primeras rondas. Luego superó al finlandés volador Juha Kankkunen en la semifinal.

Felicidad plena de Sainz

"No puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento", comenta Sainz, de 58 años, a los aficionados. "Muchas gracias por traerme primero a la final y, por supuesto, en segundo lugar por permitirme ganar este reconocimiento contra Sébastien Loeb.

"No necesito explicar todo lo que valoro a Sébastien Loeb y cuánto merece ser el más grande. Pero tengo que decir que no sólo él, todos los campeones del mundo merecen este reconocimiento. Pero alguien tiene que ganar y en este caso, he sido yo.

"Lo di todo en los rallyes, estos han sido mi vida, mi sueño y hoy en día los rallyes y toda su familia me ha proporcionado una gran sonrisa y este gran reconocimiento", añade.