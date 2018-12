Carmen de Castelló es va proclamar campiona del VIII Autonòmico de One Wall individual-Trofeu Diputació de València en la categoria promoció que es va disputar a Tavernes Blanques, amb la presència de les millors especialistes de la actualitat. La jugadora del Club Pilotari Castelló va guanyar totes les partides de la primera fase i també la final, en la qual va derrotar a Aina de Meliana per un resultat de 11-5, un marcador que li va permetre adjudiarse el títol. El podi el va completar Ángela de Faura.

Va ser una jornada molt intensa, en la qual les participants van demostrar que cada any hi ha més nivell a les escoles i en els clubs de pilota valenciana. En les altres dues categories que també van decidir el títol, les campiones van ser Aida del CPV Alcàntera-Càrcer, primera categoria, que va derrotar a Adriana de Borbotó (11-7) i Carla de Pobla de Vallbona, que es va adjudicar la competició en la categoría B després de guanyar a Jimena d’Oliva (11-5).

AMB LA SELECCIÓ / Carmen de Castelló està quallant una excel·lent temporada i està mostrant un gran nivell. Això no està passant desapercebut per als seleccionadors autonòmics i ha estat convocada per a acudir a una concentració de la selecció d’aquesta especialitat, que tindrà lloc demà, a partir de les 17.00 hores, a Massamagrell i a la qual acudeixen les jugadores preseleccionades per al pròxim compromís internacional, que és l’Europeu que tindrà lloc a Portugal.

La jugadora del Club Pilotari Castelló acudeix a la concentració de la selecció sub-15, en la qual tractarà de convèncer als seleccionadors per a ser una de les tres que estaran presents en la cita internacional.

En el mateix escenari (Massamagrell), però aquesta mateixa tarda es realitzarà la concentració dels combinats sub-17 i sub-19. Els jugadors i jugadores estan citats a les 17.00 hores i entre ells es troba Diego d’Onda.