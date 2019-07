Carmen de Castelló i Diego d’Onda ja pensen en el IV Europeu de joves de Portugal, que es disputarà en Moita del 22 al 25 de juliol. I per a arribar en les millors condicions s’entrenen hui i demà en Massamagrell i Tavernes Blanques. Unes sessions que serviran per a millorar les prestacions cara a aquesta competició, en la qual participaran les seleccions sub-15, sub-17 i sub-19 masculines i femenines de Portugal, Bèlgica, Holanda, Itàlia, França, País Basc i Comunitat Valenciana, amb més de 100 pilotaris.

Les xiques jugaran a one wall, pilota lusitana i joc internacional, mentre que els xics prendran part en una modalitat més, ja que també faran llargues. Carmen de Castelló sembla fixa amb la selecció sub-15 a one wall, mentre que Diego d’Onda, amb 15 anys, estava seleccionat per a one wall, però s’ha destapat en els entrenaments i és el millor jugador per a llargues en sub-19.