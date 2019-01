Castelló empata amb Onda al front del Gran Premi AON

La primera jornada del 2019 ens ha deixat un canvi important en la classificació de la divisió de bronze del 21é Campionat Autonòmic d’Escala i Corda-Gran Premi AON, que s’està disputant durante les darreres setmanes.

Amb la victoria del Castelló en la seua visita a l’Inmobiliaria Palanca Foios B, on els jugadors castellonencs guanyaren 45 a 60 i sumaren els tres punts en joc, i la derrota de l’Onda A en el seu desplaçament al trinquet Alvaro Navarro de Xilxes, on caigueren davant el primer equip del club de Xilxes, es produeix un empat entre el Castelló i l’Onda A, que ara comparteixen la primera posició de la taula amb 12 punts. El Xilxes A, desprès de la seua victòria, es situa en tercer lloc de la classificació, amb 9 punts, i s’uneix a la lluita pel liderat.

El pròxim cap de setmana la millor partida de la jornada enfrontarà al Castelló i el Xilxes A, en un enfrontament on la classificació final pot estar joc. El nou trinquet de la capital de la Plana serà l’escenari on els equips es jugaran tres valuosos punts. La partida restant de la jornada tindrà com a protagonistes a l’Onda A, que jugarà com a local, i l’Ajuntament de Massalfassar B, quart classificat del grup.

La competició està molt interessant i en cada partida els jugadors realitzen un gran esforç amb l’únic objectiu d’aconseguir la victòria per al seu equip.

Més categories / Ja en quarta B, el club d’Onda continua al front de la taula, tot i que aquesta setmana siga l’Onda B el que ha adelantat a l’Onda C en la classificació. La jornada del pròxim cap de setmana s’enfrontaran entre ells, jugant-se el liderat, tot i que l’Onda B marxa un poc per davant, ja que suma ara 12 punts, per 10 de l’Onda C. El Xilxes B i l’Onda D s’enfrontaran en la partida restant de la jornada.