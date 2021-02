De Castelló a Kentucky: el sueño americano de Isaac Pachés

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida... pero también aviones. Como al que se subió Isaac Pachés (Castelló, 28 de marzo del 2001) el pasado 24 de agosto para cumplir un sueño: jugar en los Tigers de la Campellvislle University en Kentucky, equipo que ocupa la tercera plaza de la NAIA, al tiempo que estudiaba la carrera de Ciencias del Deporte: «Cuando pienso que estoy aquí no me lo creo, es increíble. Siempre había escuchado que la escuela de voleibol de Estados Unidos era de las mejores y quería venir a probarlo», reconoce.

Todo ello gracias a una beca de la empresa OMS Scholarships, por la que la universidad le cubre unos 25.000 dólares (algo más de 20.500 euros) de los gastos: «Me dijeron que para venir tenía que ser súper bueno o tener mucho dinero porque la universidad es muy cara, pero esta empresa me consiguió una muy buena beca y me dio la oportunidad de venir y cumplir un sueño».

Un logro que se ha ganado por su trayectoria en el Club Voleibol Mediterráneo, donde empezó a jugar a los 10 años. Una magnífica proyección que le llevó a entrenar con el primer equipo a los 16 y a debutar con tan solo 17, formando parte del equipo titular que disputó la fase de ascenso a la Superliga en la temporada 2018-19. En el conjunto grauero jugó con su hermano mayor, Óscar Pachés, su principal mentor. «Empecé a jugar después de ver a mi hermano ser campeón de España en cadete. Ahora le echo de menos ya que me ayuda mucho y es la persona en la que más confío dentro del voleibol», confiesa.

Como es normal, Isaac también añora sus amigos, al CV Mediterráneo y España en general, ya que su adaptación no fue fácil, sobre todo, por la pandemia del coronavirus: «En octubre empezamos a entrenar, tuvimos un positivo e hicimos cuarentena porque muchos compañeros cogieron el virus. Se cancelaron los entrenamientos durante noviembre y diciembre, las clases eran on line y apenas podía relacionarme con mis compañeros». A todo ello se sumó la dificultad del idioma, sobre lo que Issac recuerda que «tenía que estar preguntando todo el rato y no me entendían, me fui soltando y ahora estoy muy contento por mi nivel».

Pese a su juventud, el exjugador del CV Mediterráneo es consciente de la dificultad de llegar a los equipos punteros de la NCAA y vislumbra en el horizonte sus metas: «Aquí hay una barrera física. Con el 1’85 me quedo un poco corto para jugar en los top 4 o 5, pero voy a intentar llegar a mi máximo. Desde hace tiempo alcancé mi objetivo de jugar en Segunda División y mi intención en el futuro es jugar en algún club de Europa, donde están las principales ligas profesionales, pero con remuneración».

Sobre las diferencias entre el voleibol en Estados Unidos y España explica varias reglas que le han sorprendido: «Hay cambios ilimitados, el líbero puede sacar y la pelota puede dar en el techo. Esto me gusta mucho porque en los pabellones pequeños da juego a jugadas más largas. Es más táctico y físico».